Gobernador de Durango pide a homólogos de Sinaloa y Zacatecas reforzar la seguridad

El gobernador del estado de Durango, Esteban Villegas Villarreal solicitó a sus homólogos de entidades vecinas, que también en materia de seguridad, “se pongan a hacer su trabajo”, dadas las complicaciones que la entidad padece a partir de las condiciones que privan en aquellas regiones y que impactan a los duranguenses.

Al abordar el asunto, Villegas Villarreal enumeró las acciones que ha tenido que hacer el estado de Durango en materia de seguridad, precisamente a partir de las circunstancias que han presentado y presentan entidades como Chihuahua, Sinaloa y Zacatecas.

Reiteró que solicitó a los mandatarios vecinos “que se pongan a hacer su jale”. Y es que, explicó que en la repartición de los recursos destinados a la seguridad, se complica la situación para Durango, porque el 75 por ciento de este dinero, se tasa con base en el número de personas que viven en el Estado, y 25 por ciento a partir de indicadores.

Detalló que con esta manera de medir el flujo de presupuestos para cada entidad, Durango sale lastimado, “a pesar de que nuestra región se ubica como la entidad número uno en todos los indicadores relativos a la seguridad”.

Agregó, "a nosotros nos cuentas muchísimo más mover a nuestra gente en un territorio tan extenso como el nuestro; es necesario meterle más recursos”.

A la vez, Villegas puso en claro que en Durango “estamos listos para ayudar a Sinaloa, Chihuahua o Zacatecas, en lo que nos toca; no nos podemos meter a su territorio, pero lo que podamos hacer para mantener la seguridad, lo haremos”.













En tal sentido destacó que, “los niveles de seguridad que tenemos en Durango nos permite presumir a los empresarios y que pueda empezar a haber inversión en la entidad; les puedo asegurar que no más allá de marzo, vamos a dar muy buenas noticias no solamente en la Comarca Lagunera sino también en la ciudad de Durango”.

Finalmente el gobernador admitió que su administración ya anda sobres de Tesla; “no vamos a perder la oportunidad por la problemática que están viviendo otros estados, que ya no tienen agua o energía eléctrica, que no tienen tampoco los niveles de seguridad que tiene Durango. Sí vamos por Tesla, ya nos reunimos la semana pasada en México, traemos un equipo especial, solamente viendo el tema de Tesla. Sería un verdadero campanazo, no es sencillo, y de no conseguirlo, algo bueno nos vamos a traer para Durango”.