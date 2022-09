Gobierno del Estado dejará finanzas sanas: Díaz Medina

Dejaremos finanzas sanas, serán saldadas las deudas a corto plazo que tiene el gobierno del estado, así lo afirmo el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado Arturo Díaz Medina, durante su comparecencia en el pleno de la Sexagésima novena Legislatura, en donde dio una explicación, de cómo recibió las finanzas al inicio de la administración, cómo las entregara y el porqué de los déficit presupuestales a los que se enfrentan e incluso dijo que la nueva administración de gobierno pudiera adquirir una línea de crédito de mil 500 millones de pesos.

Reunido en el recinto legislativo ante los diputados de las diferentes fracciones y grupos parlamentarios, el Secretario Díaz Medina, respondió a los cuestionamientos de los legisladores y dio una explicación completa de las finanzas iniciales y las actuales.

Dio a conocer que al inicio de la administración encontraron un déficit de 2mil 200 millones de pesos para cerrar en los siguientes dos meses en que habían tomado la actual administración, por lo que recurrieron al gobierno federal el cual fue solidario al brindarles mil millones de pesos a través del programa de Fortalecimientos Financieros que provenían del ramo 23, el cual la actual administración federal desapareció.

Indicó que ante la necesidad de solventar el déficit ahora de mil 200 millones de pesos tuvieron que recurrir a un empréstito de corto plazo, deuda que tuvo que ser recurrente y revolvente, renovaciones de esos créditos y eso al final de la administración le costó 883 millones de pesos.

Explicó que el gobierno estatal tuvo gastos atípicos como los intereses más lo que se dejó de recibir por parte del gobierno federal 2 mil 769 millones de pesos más el incremento de las pensiones más el crecimiento de los gastos financieros suman un total de 8 mil 314 millones de pesos, monto que se tuvo que financiar y que estrechaban la maniobra financiera de todos los programas y de las asistencia social.

Manifestó que en el 2020 se tuvo una caída en la economía por la pandemia, por lo que el gobierno estatal dejo de captar 100 millones de pesos sumados a otros 125 millones que tuvo que ejercer en programas de sanitización, programas de información, atención albergues, atención a los hospitales, lo que provoco flexibilidad en las finanzas.

Al hablar sobre el problema que existe en el magisterio dijo que Durango dejo de recibir 2 mil 769 millones de pesos por el programa U080 el cual fue diseñado para cumplir aquellas exigencias de las entidades federativas en donde no alcanza a cubrir con las participaciones y en Durango se tiene un total de 12 mil 300 maestros a los que hay que atender. Solamente el año pasado les reconocieron mil 258 millones.

En estos momentos estamos conciliados con la Secretaria de Educación Publica y se han gestionado mil 275 millones de pesos para el próximo lunes o martes.

Afirmo que la deuda de corto plazo tendrá que quedar saldada, antes de que termine la administración actual, para ello el gobierno estatal aplicó al desarrollo de los programas carreteros cerca de mil 785 millones de pesos por lo que ahora recibirá un aprovechamiento de 900 millones de pesos que se aplicaran al 100% a la liquidación de los créditos de corto plazo.

Dijo que ya han ejecutado el contrato de la operación que el Congreso del Estado les autorizo, con toda la legalidad, el banco tiene la autorización, existen las autorizaciones de los diferentes comités por los que paso el banco y solo esperan por recibir en unas horas más el registro ante la La Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Arturo Díaz Medina, le hizo saber a los presentes que se tiene una tiene una deuda a largo plazo de 7 mil 800 millones de pesos.

Antes de concluir comento que al dejar una deuda a corto plazo sanada, la nueva administración podrá acceder a una línea de crédito que los indicadores en su momento lo fijen pero que pidiera ser de mil 500 millones de pesos y puedan solventar los compromisos del gasto corriente.

Los legisladores como Luis Enrique Benítez Ojeda, le hizo saber al secretario de finanzas que las acciones que ahora emprendieron las debieron haber realizado antes y no esperar la respuesta del gobierno federal, pero también se debió evitar gastos como eventos culturales deportivos como el beisbol y futbol que son importantes pero no necesarios ante la crisis en la que se encuentra la entidad.

Por parte el grupo parlamentario de MORENA, le mencionaron que no hicieron bien su trabajo, que no hicieron obras y que se hizo uso de recursos que no les correspondían como es el caso de las participaciones federales de los municipios y los recursos de los trabajadores de la educación.