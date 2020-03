Gobierno federal no apuesta al emprendimiento: Patricia Marrufo

Ante un gobierno federal que no cree en el talento de los mexicanos, que no le apuesta al emprendimiento, que desapareció el Instituto Nacional del Emprendedor a través del cual se fondearon del 2013 al 2018 un total de 108 mil proyectos productivos apoyando a cerca de 4.4 millones de emprendedores que generan alrededor de 4 millones de trabajos nuevos, empleos tangibles, es necesario rescatar estas áreas.

La secretaria de Gestión Social del Comité Directivo Estatal del PRI, Patricia Marrufo Herrera, tras señalar lo anterior agregó: “Podemos ver que el gobierno no solo abandonó a los niños y a las mujeres, también está abandonando a los emprendedores, a los que quieren producir, por eso en el PRI le apostamos al talento, a la creatividad porque convirtiéndonos en el único partido que en México apoya el proyecto para el desarrollo de los emprendedores queremos hacer alianzas con los líderes del emprendimiento para ayudarlos”.

En este sentido, afirmó: “Somos el único partido que estamos impulsando y busca el fortalecimiento de los micro-negocios. Estamos convencidos que es la única manera que nuestro país crezca. Solo el 10% de las empresas en el primer año logran el éxito y en México el periodo de vida de las empresas es de sólo 7.7 años”.

En este contexto Marrufo Herrera dio a conocer la convocatoria de incubación para micro y pequeños emprendimientos que estén impactando positivamente en la comunidad o en el medio ambiente.

Añadió que el propósito de llevar los proyectos de los participantes a otro nivel, fortaleciendo su negocio y habilidades a través de mentorías impartidas por expertos en emprendimiento y negocios exitosos.

Invitó a los emprendedores a inscribir en las oficinas del PRI a más tardar el 27 de marzo, reiterando que los tres finalistas tendrán la oportunidad de presentar su modelo de negocio a posibles inversionistas y posible acceso a financiamiento.

En Durango, indicó, después del establecimiento de la Mesa de Gestión y Causas, a través de la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil, a cargo de Jorge Herrera Castro, se mantiene un buen acercamiento con las empresas locales para poderles dar este tipo de apoyo de manera permanente.

