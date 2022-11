Gobierno hace su mayor esfuerzo para apoyar a familias de enfermos por meningitis

Por tratarse de un tema tan sensible, la indicación es priorizar la atención a las familias y a los infantes huérfanos sin escatimar nada, como una manera de ser solidarios en un proceso tan grave y tan difícil, donde la actual administración ha hecho su máximo esfuerzo para “estirar la liga lo que más se pueda”.

Así lo afirmó el director del DIF Estatal, Eduardo Díaz, al reconocer las dificultades que pasa el Gobierno del Estado para atender las necesidades de los afectados por los casos de meningitis aséptica, tanto deudos como pacientes y familiares de éstos, donde por fortuna se ha contado con el apoyo de empresas que han habilitado créditos para brindar auxilio a quien así lo requiere.

El funcionario señaló que se trata de un tema muy sensible y la instrucción es no escatimar; “se está apoyando a las familias puntualmente con el tema de la dotación de leche. Hay que recordar que muchos de estos bebitos tenían el seno materno y ahora ya no lo tienen”.

En el tema de pañales, dijo, también corresponde a gastos muy importantes para las familias y aunado a lo que están viviendo en estos momentos, la verdad es que tenemos que sumarnos como instituciones gubernamentales, pero también como sociedad; “la sociedad puede ayudarnos y cooperar a través de donativos principalmente de pañales, que es donde implica un gasto oneroso”.

Indicó que en efecto, en lo que más se utiliza el recurso es en los pañales de segunda y tercera etapa, y desde luego en la leche, porque se entregan dotaciones muy individuales, personalizadas, pues no todos los infantes requieren la misma fórmula; “en tal contexto, se están apoyando a las 61 familias, al igual que a los deudos de las personas fallecidas por igual”.

Subrayó que en este complicada situación, Durango no está en solitario y cuenta con el auxilio de la dirección nacional del DIF, que también está haciendo un esfuerzo para apoyar al Estado y específicamente al DIF Estatal.

A pregunta expresa sobre la manera de operar esta circunstancia de la meningitis aséptica, ante las condiciones económicas complicadas en todas las dependencias de gobierno, Díaz Juárez reconoció que la administración ha hecho su máximo esfuerzo para “estirar la liga” lo que más se pueda, sin embargo, se trata de una situación prioritaria y la intención es atender y no escatimar.

En este contexto, el funcionario externó su agradecimiento a instituciones privadas, empresas, farmacias y demás, que han apoyado con créditos para poder atender a las familias en este desafío complicado.

De igual manera, Díaz Juárez destacó la colaboración de funerales Garrido, que con habilitación de créditos ha facilitado la prestación del apoyo para las familias.