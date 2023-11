Hasta 50 mil pesos pagará quien decida talar un árbol en el municipio de Durango, pues de acuerdo con el presupuesto de ingresos que se plantea para el año 2024, las multas por esta falta administrativa tendrán un incremento, lo mismo que el caso de aquellos que no levanten las heces fecales que dejan sus mascotas en la vía pública, mismas que ascenderán a 300 pesos de ser encontrados responsables.

Te recomendamos: Multas por talar árboles pueden ser impagables

La regidora panista, Gabriela Vázquez Chacón, precisó que el presupuesto de ingresos contempla diverso rubros en cuanto multas por dañar el medio ambiente, entre las que se encuentra el derribo del árboles, además de la quema de neumáticos misma que será sancionada con una multa de 10 mil pesos.

Vázquez Chacón, precisó que la sanción por tala de árboles dependerá del tipo del árbol, fuste y otros puntos que la Dirección de Medio Ambiente debe de tomar en cuanta.

Hasta 50 mil pesos se podría pagar por talar un árbol./ Foto: Archivo | El Sol de México

Precisó que el aumento a dichas multas no es un tema recaudatorio, sino de prevención, pues Durango se enfrenta al calentamiento global que este año se dejó sentir a través de las altas temperaturas que se registraron en la entidad y que se derivan de la falta de arbolado, “el ciudadano no debe preocuparse si no hace ningún daño al medio ambiente o a los animales no deberá ser sancionado”, precisó.

Añadió que es complicado para la policía ambiental estar en todas partes, pero el objetivo de aumentar y generar nuevas multas es que la ciudadanía tenga conciencia en el cuidado del medio ambiente y los animales.

Hasta 50 mil pesos se podría pagar por talar un árbol./ Foto: Archivo | El Sol de San Luis

Explicó que en el rubro de mascotas se contemplan sanciones desde el maltrato grave, es decir, violación, hecho que primero será investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), hasta quien no recoja las heces fecales de las mascotas, multa que va 260 a 300 pesos.

“Es complicado que la policía ambiental pueda detectar a los ciudadanos que no levantan los desechos de sus mascotas, pero la ciudadanía puede aportar si se encuentra a alguien que no recoja las heces fecales o incluso aquellos que no traiga a su mascota con la correa, para lo cual se puede hacer el llamado y reportar al ciudadano que incumple con el reglamento".

La regidora por Acción Nacional recordó que la Policía Ambiental tiene la facultad de emitir sanciones de manera directa a los ciudadanos que atenten contra el medio ambiente.