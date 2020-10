Hospitales de la capital de Durango a su máxima capacidad debido a aumento en contagios

No salir de casa sin necesidad, evitar las reuniones y fiestas, usar cubrebocas y no bajar la guardia en las medidas de protección sanitaria, es la súplica que nuevamente hace a los duranguenses el secretario de Salud, quien reveló que la cifra de nuevos contagios es de 168 y 2 muertos, llegando así a 11 mil 858 casos desde que inició esta crisis. Hospitales como el ISSSTE, IMSS y 450 en la capital están a su máxima capacidad.

A través de la plataforma de Secretaría de Salud, Sergio González Romero invitó a la sociedad para que atienda las disposiciones, porque será la única manera de frenar está incontenible ola de contagios y subrayó que la cantidad de camas en los hospitales no es lo que salva vidas, sino el cuidado de la salud.

Al actualizar el número de nuevos positivos a Covid-19, explicó que de los 168 nuevos contagiados son 93 hombres y 75 mujeres, mientras que los dos decesos corresponden a un masculino y una femenina en Durango capital y Gómez Palacio.

Recordó que la gente entre 20 y 40 años es la que más se está contagiando, actualmente hay un total de mil 743 casos activos en el estado y de los cuales mil 65 se concentran en la capital, 320 en Gómez Palacio, 92 en Lerdo y 49 en Pueblo Nuevo. Asimismo enfatizó que la cantidad de sospechosos ya llegó a 2 mil 197.

Van a la fecha 11 mil 858 positivos y 777 muertes en todo el estado, siendo el municipio capitalino epicentro de la pandemia a nivel estatal con 6 mil 204, 3 mil 341 en Gómez y 901 en Lerdo.

Se cuenta con camas, ventiladores y monitores, sin embargo nosocomios del IMSS, ISSSTE y Hospital 450 en esta ciudad se encuentran a su máxima capacidad, reveló González Romero al enfatizar que falta personal médico.

Por favor no salir de casa si no es estrictamente necesario como a trabajar o comprar alimentos, no hagan fiestas ni reuniones sociales porque es ahí donde la cantidad de contagios se está disparando. Estas medidas aunadas al cubrebocas, sana distancia y aseo de manos son imprescindibles si se quiere bajar la cantidad de contagiados, cosa que en 7 meses no se ha podido por la falta de responsabilidad de muchos ciudadanos.