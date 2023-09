Implementará nuevo plan de estudios la ByCENED

Para el director de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, Jesús Roberto Robles, la proyección formulada por el gobierno federal en el concepto de la Nueva Escuela Mexicana, constituye una propuesta nacional muy valiosa, porque permite como en el caso de la ByCENED, hacer planteamientos propios de asignaturas, para dar respuesta a las necesidades locales en la educación básica.

Interrogado en torno al nuevo plan educativo establecido desde la SEP, Robles Zapata explicó que se trata de un análisis que viene del trabajo en el que hemos estado participando activamente durante los últimos años; “se ha estado trabajando en la confección de este plan de estudio, en el caso, es el Plan de Estudio 2023 para cada una de las licenciaturas”.

Y es que, detalló, en todas las licenciaturas ya se trabajó al interior de la institución, en concordancia con la propuesta que hace el Gobierno Federal; “hemos tenido la visita de quienes están coordinando a nivel nacional los trabajos del Nuevo Plan de Estudios y hemos estado colaborando”.

En tal sentido, abundó el entrevistado, la mitad del Plan de Estudios de la maya curricular, fue confeccionada directamente por equipos conformados exprofeso para ese fin; “la otra mitad del Plan de Estudios, es de nivel regional la integración de programas sobre las asignaturas que están conformando este nuevo proyecto”.

Una parte –reforzó- son cursos que pertenecen a una idea de la institución, programas institucionales, en un trabajo al que se le ha dado por nombre a nivel nacional co diseño; “en éste co diseño estamos participando activamente los encargados de las asignaturas en cada institución, desde su formación, para proponer asignaturas locales, en nuestro caso, con varias propuestas en cada una de las licenciaturas para atender lo que es el interés de nuestra comunidad en particular”.

A pregunta expresa, el director de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, subrayó: “Eso es algo muy rescatable y digno de tomarse en cuenta por las escuelas normales, porque da la oportunidad de que desde la forma de pensamiento que tenemos en cada uno de estas instituciones -porque este pensamiento es variable y cada una tiene sus propia ideología, su propia filosofía-, y desde ahí estamos partiendo, así como del conocimiento de las necesidades educativas que hay en la región”.

Precisó que la Escuela Normal participa a través de los estudiantes en las jornada de práctica profesional que realizan “y conocemos de las necesidades de formación que se tiene en las escuelas de educación básica, desde preescolar, primaria y secundaria, y últimamente también educación inicial, donde también tenemos la licenciatura”.

Desde ese conocimiento que nos da el participar todos los años al interior de las escuelas de educación básica, estamos partiendo para plantear cuáles son los requerimientos de nuestros estudiantes para llevar una buena propuesta educativa durante sus jornadas de prácticas; “eso lo veo como algo muy valioso en esta propuesta nacional, porque nos están permitiendo hacer nuestro propio planteamiento de asignaturas a seguir para dar respuesta a una necesidad de lo que requiere educación básica”.

Destacó que en la institución, desde hace dos años están incorporados en los trabajos nacionales; “al interior de la Escuela Normal vamos a seguir en el co diseño de los programas de cuarto a octavo semestre. Acabamos de terminar los programas que se están aplicando en este momento ya en tercer semestre, que es el avance que lleva el Plan de Estudios 2022 y que ya se aplicó desde el año anterior. Terminamos los programas de tercer semestre y estamos empezando a trabajar para cuarto semestre igualmente en co diseño, lo cual significa que todos los maestros responsables de un semestre se reúnen para ir conformando los programas de las asignaturas que se vayan a llevar en este caso para cuarto semestre”.

Explicó que tales asignaturas tienen que ver con los temas regionales y los temas locales propios de la institución; “en eso estamos, en ese co diseño, donde no es la participación no de un equipo nacional, sino que cada semestre hay un equipo de maestros de aquí de la institución colaborando, estructurando el programa de las asignaturas, con una labor de 19 semanas de este semestre, cada viernes, de una a tres de la tarde, dedicadas a esta actividad, que es el diseño de los programas de estudios locales y regionales”.