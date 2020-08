Imposible disminuir sueldo a trabajadores: Coparmex

Llegar a disminuir el sueldo de los empleados debido a la pandemia, definitivamente en el sector formal no es posible porque las autoridades laborales no lo permitirían, no obstante esto es más frecuente en la informalidad donde los trabajadores realmente están desprotegidos, aseguró Óscar Moreno Littleton, quien apuntó además que a pesar de la pérdida de muchos empleos, en su caso no existe una carga laboral extra a quienes mantienen su puesto de trabajo.

Entrevistado a este respecto el líder de la Coparmex en Durango, hizo referencia a los recientes estudios del Centro para el Empleo, donde aseguran que se habrá de hacer más precaria la labor del trabajador que pudiera ver disminuido su salario y se le incrementarían además las cargas laborales.

Respecto al primer punto, dejó en claro que por ley el sueldo está protegido para todos los trabajadores que están adscritos a una empresa formal; es decir que las autoridades laborales no permitirían bajo ninguna condición que las percepciones les disminuyeran. Lo que si se ha dado debido a esta pandemia es la reducción de plantillas laborales.

En el caso de que puedan incrementarse las cargas laborales a quienes mantienen su trabajo, el entrevistado aseguró que tampoco es posible porque en la mayoría de las empresas actualmente trabajan al 30 o 50% de su capacidad, es decir, que no hay suficiente trabajo como para que se les recargue la jornada.

En contra parte, Moreno Littleton aseguró que el mayor riesgo se advierte en la informalidad, pues mientras en organismos como la Coparmex incluso invierten para motivar a su personal en tiempos de pandemia, los informales suelen caen en toda clase de abusos.

“¿Que les pueden disminuir su sueldo en el sector informal?, claro” afirmó el líder empresarial, “ya que allá no están asegurados y bajo ninguna protección de la ley, por lo que son objeto de cualquier irregularidad e incluso cargarles más la mano por el mismo sueldo aprovechando que el trabajo es escaso”, comentó.

Con cerca de dos millones de empleos perdidos a nivel nacional, la mayor desprotección y riesgo de abuso hacía la clase obrera sin duda alguna es en la parte informal donde se incrementa debido al contexto en el que se desempeñan, concluyó el informante.