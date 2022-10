Improcedente demanda en contra de exgobernador de Durango

La demanda de acción de inconstitucionalidad que realizaron los regidores del PT y Morena, en contra el ex Gobernador del Estado de Durango, no procedió por falta de firmas, así lo mencionó el regidor de Morena, Jorge Silverio Álvarez Ávila, y agregó que se seguirán buscando alternativas legales para actuar en otras instancias, como en la propia Fiscalía Anticorrupción.

Te recomendamos: Alfonso Herrera rinde protesta como nuevo secretario de la sección 12 del SNTE

Fue la semana pasada cuando se le notificó que el acuerdo resultó improcedente, el motivo “fue porque no lleva la firma del presidente municipal actual, así como la de los compañeros regidores”, lamentable, porque señaló que si todos los que conforman el Cabildo lo hubieran hecho, todo sería diferente.

Firmamos 5 regidores de los 17, “si se hubiera firmado, ahorita estaríamos hablando de otra situación jurídica que le daría un respiro a esta administración, con esos casi 600 millones de pesos que se le deben a municipio”, que es el motivo que desató la demanda, el adeudo por parte de la anterior administración estatal, del pago de las participaciones al municipio.

Por el momento indicó que la fracción de Morena y PT, intentarán otra acción y en otra instancia, para que no se tenga la necesidad de que el alcalde Toño Ochoa, tenga que firmar “al final de cuentas se entiende la postura política de alguna manera, porque no la haya querido firmar, se respeta, pero no se comparte en el sentido de que estaríamos hablando de que ahora la demanda estaría en buen curso”.

Local Pide Cynthia Hernández resultados de acciones preventivas ante la violencia de género

Los regidores presentaron la demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la idea de que se pueda pagar el recurso que quedó pendiente y que le correspondía al Gobierno Municipal, y habían mencionado que quienes no quieren actuar legalmente, deben ser considerados cómplices.