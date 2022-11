Inaceptable que en México se pretenda debilitar al árbitro electoral: Coparmex

Es inaceptable que en México se pretenda debilitar al árbitro electoral quitándole independencia y por ello es fundamental que los diputados federales no aprueben cambios que atentan contra la democracia; Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) insiste en que no es momento para una reforma que pone en riesgo la autonomía del organismo que garantiza procesos ciudadanos y transparentes, destacó Blanca Estela Castro Torre al realizar un llamado a todos los legisladores por Durango para que no aprueben las modificaciones a la ley que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante rueda de prensa efectuada en las instalaciones de la Coparmex, se manifestó una vez más la dirigencia en contra de la llamada Reforma Electoral que ya comenzó a discutirse en la Cámara de Diputados y quieren aprobarla en una semana.

Al señalar que a nivel nacional la cúpula empresarial se manifestó una vez más en contra de estas modificaciones, puntualizó que dicha reforma está fuera de lugar porque es regresiva y no ha sido consensuada con la sociedad, sobre todo que no representa un interés superior.

"Aunque hay mucha información que puede confundir, lo importante es tener claro que la defensa del INE es prioritaria para los mexicanos que exigen elecciones ciudadanas que garanticen la legitimidad de sus gobernantes, así como tener la certeza de que todos los votos cuitan", precisó.

Porque la defensa de la democracia en este país exige una participación ciudadana más activa, que permita construir acuerdos para llegar a consensos y compromisos por el bien de la nación. COPARMEX una vez más sale a la defensa de instituciones como ésta que se encuentra en riesgo por intereses particulares alejados del bien común.

Aunque los legisladores y la autoridad saben que una reforma de estas dimensiones no pasará, intentarán desde el Legislativo hacerle modificaciones a leyes secundarias para lograr su objetivo de controlar al árbitro electoral, indicó.