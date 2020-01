Incertidumbre en el ahora Insabi

Continúa la incertidumbre en los más de 180 trabajadores del Seguro Popular en Durango, desde el primero de enero, día que se resguardaron los bienes en una bodega, los trabajadores firman su registro y horario a las afueras de las oficinas en hojas en blanco.

El vocero de los trabajadores, Adrián Sifuentes Hernández, explicó que la situación no ha cambiado para ellos, desde que se dio a conocer que el Seguro Popular desaparecía para dar paso al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Añadió que están a la espera de tener una reunión con el secretario de Salud en el estado, Sergio González Romero, para que les brinde una explicación de cuál será su estatus, si serán recontratados, reubicados o finiquitados.

Fue desde el jueves 2 de enero que dichos trabajadores fueron citados a las afueras de la bodega que se rentó para resguardar los bienes del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular, por parte de directivos de recursos humanos, quienes sólo asistieron dos días y a la fecha mandan a una persona para que a las 9:30 recoja las listas de los asistentes, narró Sifuentes Hernández.

“La situación es desesperante para todos los compañeros, los que laboran desde los municipios deben mandar vía WhatsApp o correo electrónico su asistencia, estamos a ciegas, sin saber que va a suceder”, comentó preocupado.

Al referirse al encuentro que tuvieron con la senadora morenista, Margarita Valdez, previó al cierre del Seguro Popular, ella les comentó que no se preocuparan, sin embargo a decir del entrevistado sólo se refería al área médica y no a la administrativa, misma que comprende la mayor parte del personal, por ello buscan un nuevo acercamiento con la parlamentaria federal al igual que la audiencia con el gobernador, José Rosas Aispuro Torres.

Para finalizar enfatizó que aún no se tienen las reglas de operación del Insabi, no se cuenta con un lugar donde operará, ni se ha dado a conocer quién dirigirá el Instituto en la entidad. Aunado a que a ellos no se les ha notificado algún despido o reubicación, “seguimos en la incertidumbre”.