Pueblos indígenas excluidos en Reforma Electoral: Bernabé Aguilar

Los pueblos indígenas siempre deben ser consultados en temas que les interese y les afecte, así lo establece la ley, pero en el tema de la Reforma Electoral, no se consultó a toda la población perteneciente a los pueblos indígenas, muchos no estuvieron enterados, y comunidades de huicholes no quisieron participar, porque no estaban de acuerdo en cómo se realizó el proceso, así lo detalló el diputado de Morena y representante de las comunidades indígenas, Bernabé Aguilar.

La gente quiere que se realicen las consultas en las comunidades, para que todos se enteren de lo que se trata el tema y la relevancia, o que se incluyan a los jóvenes indígenas que son profesionistas y que pueden entender un poco más de lo que se pretende hacer y fortalecerlo con su opinión, sobre todo como la importancia de una reforma electoral.

"No sé cuál sea la urgencia, una buena reforma es un consenso con las comunidades, que beneficie a todos, y no solo a un grupo o a un partido político, que no consensa con las comunidades". Apuntó que es el último día para la consulta, entonces solo entre los presentes se decidirá la determinación.

Dicha información fue confirmada por el diputado duranguense, Bernabé Aguilar / Foto: cortesía | Congreso de Durango

Sobre los huicholes que no acudieron a la consulta, dijo que “el no asistir”, fue una manera de manifestarse, porque esperaban que se les consulte pero en sus comunidades, para que toda la gente pueda asistir, y así se encuentren mejor informadas, pero en este caso solo convocaron a las autoridades tradicionales.

El diputado, ya había manifestado que algunos de sus compañeros diputados, pretendían con la reforma electoral, “echar abajo el distrito indígena”, algo que se acababa de lograr, que era una representación para los pueblos originarios, al establecer el distrito indígena o distrito 15, acreditada por un 46% de población indígena en El Mezquital, Pueblo Nuevo y Súchil.

A pesar de que el distrito 15, fue aprobado por los consejeros que representan las autoridades electorales, con la consulta para la Reforma Electoral y la Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas, lo van a quitar, en las diputaciones quieren que 3 años sea un indígena y 3 años sea un mestizo, cuando apenas habíamos logrado el espacio para candidatos indígenas.