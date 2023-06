No habrá retroceso en participación político electoral indígena: Bernabé Aguilar

Aseguran diputados del PRI, que no hay ningún retroceso para los derechos políticos electorales de los pueblos originarios de Durango con la iniciativa de la Reforma Electoral, ni se está haciendo de manera apresurada la consulta para la Reforma Electoral y la Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas, luego de las declaraciones del diputado local de Morena y representante indígena, Bernabé Aguilar, quien manifestó que pretenden hacer una consulta amañada y rápida para echar abajo el distrito 15.

La diputada Gabriela Hernández comentó “creo que las acciones afirmativas que ya hay para la participación política electoral para nuestros hermanos y hermanas indígenas está presente, sería contradictorio decir que esto sería un retroceso”, incluso hoy lo vemos, en el congreso por primera vez están 2 diputados de representación indígena directa.

Por ejemplo, en el municipio de El Mezquital, en el ayuntamiento lo encabeza 3 años un mestizo y 3 años un indígena, esto se ha hecho por muchos años, porque en un mismo territorio, en un mismo municipio, mestizos con indígenas convivimos, compartimos y trabajamos.

Entonces “no podemos dejar a un lado la participación política y ciudadana de las y los mestizos, todos queremos vernos representados aquí, y los derechos para nada se irán para atrás, sino seguirán adelante”, todos los partidos políticos deberían estar postulando hermanos indígenas, porque esta representación seguirá, se tome la decisión que se tome en cuanto a la reforma electoral en este distrito.

Sobre el tiempo de la consulta para escuchar la opinión y propuestas de las comunidades, en coordinación con otras instituciones que van a dar legalidad, señaló “lo estamos haciendo en los tiempo que la ley nos marca”, este viernes 23 de junio es la primera reunión informativa en una universidad de la sierra de El Mezquital.

“La ley marca que saliendo la convocatoria tienen que pasar 30 días, para iniciar una sesión informativa”, la cual tiene 3 etapas, informativa, consultiva y deliberativa, se tiene que sacar la reforma política electoral, para respetar los 90 días antes del proceso electoral.

Por su Luis Enrique Benítez Ojeda, aseguró que no se está planeando nada con la Reforma Electoral, más bien se trata de discutir, pero también considera que puede haber una mejor distritación, “se hizo un distrito indígena, pero en esta Reforma Electoral, lo que discutimos si debe ser un distrito llamado indígena”, porque la Ley no lo precisa.

Destacó que el que siempre haya indígenas, es condenar también a los no indígenas, por ejemplo de Pueblo Nuevo, que tengan siempre un diputado indígena, tampoco es correcto, es tan discriminatorio que no haya indígenas, como discriminatorio que otros ciudadanos no indígenas, no puedan participar para cargos de elección popular. Esto apenas es una iniciativa que se va a discutir, no es algo que ya se haya hecho.