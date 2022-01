Incremento en incapacidades por Covid, ocasiona “boquete” económico: Canaco

El creciente número de incapacidades expedidas a trabajadores por resultar positivos de Covid-19, en estos momentos ya ocasiono un fuerte “boquete” económico en las empresas locales, en donde además los sospechosos de contagio también dejan de asistir a la fuente de trabajo para evitar contagios con los compañeros, declaró Mauricio Holguín Herrera, presidente de la Canaco.

Dijo que en días pasados se comentó de la difícil situación que existía en Durango y en el resto de los estados, sin embargo, los contagios no bajan y hoy se tiene un problema económico mayor con el crecimiento en las incapacidades que son de 14 días pero estas llegan a prolongarse según sea cada caso.

Recordó que los patrones además de aguantar el ausentismo laboral, algunos están solventando el 90 o el 100% de las pruebas de Covid-19 a sus empleados ya que lo cual hace más precaria la situación.

Manifestó que con forme han avanzado las semanas han avanzado los problemas para los empresarios y sus trabajadores, sobre todo en aquellas consideradas como micros, pequeñas y medianas empresas.

Lamentablemente ola de contagios no se ha podido frenar, siguen presentándose casos positivos y las empresas se están quedando sin el número suficiente para operar ante las incapacidades de aquellos que están contagiados o que son sospechosos, dijo.

Los patrones tenemos que enviar a su casa a todo el trabajador que tenga síntomas de Covid-19, con la finalidad de que no se propague el virus y eso provoca desequilibrio en la producción, expresó.

Manifestó que ante la creciente ola de contagios, los patrones han sido solidarios con sus trabajadores, al otorgarles el 90% del costo de la prueba, en otros caso se les paga el 100%, pero cada día la situación económica para el empresario es muy desalentadora al ver que no hay ventas, que no hay circulante, no vemos para cuando termine este problema de salud mundial.

El líder de los empresarios, afirmo que conforme crezca el número de incapacidades crecerá el boquete económico en el sector privado pero también en el propio Instituto Mexicano del Seguro Social.