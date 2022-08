Inician clases 100% presenciales en la UJED

Con la participación de cerca de 20 mil estudiantes y en un formato cien por ciento presencial, arrancó la Universidad Juárez del Estado de Durango el semestre B de 2022, durante el cual la prioridad será la atención a protocolos sanitarios para evitar contagios por Covid-19, con monitoreo constante al comportamiento de la pandemia por si se hace necesario el retorno a un esquema híbrido.

El rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), Rubén Solís Ríos, inició el semestre B 2022 con honores a la bandera en la Facultad de Economía, Contaduría y Administración (FECA), donde invitó a alumnos y maestros a dar el mayor de sus esfuerzos y a sentirse orgullosos de ser parte de la Máxima Casa de Estudios.

"Jóvenes, disfruten su semestre, diviértanse,no dejen de ser felices, pues son ustedes quienes les dan alegría a las aulas.Maestros, gracias por su excelencia universitaria, me da mucho gusto, después de dos años, que podamos reunirnos en la aulas al cien por ciento, estamos conscientes de que es una gran responsabilidad, la pandemia no ha cedido, no bajemos la guardia, promovamos al interior de las aulas el uso del cubrebocas”, dijo.

Asimismo, destacó "con recursos propios pudimos reiniciar el programa de movilidad académica en este semestre. Es un programa bondadoso, pues se tiene la oportunidad de hacer un semestre fuera, ya sea en el país o en el extranjero. Me resta agradecerles la invitación, pues una vez que se es alumno de la Universidad nace en todos el amor por el alma mater y el deseo de servir a la sociedad con lo aprendido en las aulas, y eventos como este fortalecen el espíritu universitario”.

Por su parte el director de la FECA, José Ramón Duarte Carranza, resaltó "ya es costumbre iniciar el semestre con este evento cívico, el día de hoy comenzamos este nuevo semestre de manera presencial, con todas las medidas sanitarias necesarias, dos años estuvimos de manera virtual y quiero decirles que regresamos con planes de estudios actualizados en nuestras tres licenciaturas”.

Cabe señalar que en el marco de la ceremonia cívica se hizo un reconocimiento a los equipos deportivos y cívicos de la Facultad que tuvieron una destacada participación en sus diferentes competencias de verano, como los representativos de beisbol, basquetbol varonil y escolta.