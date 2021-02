Iniciativa Privada ofrece capacitación en aparatos para el tratamiento de Covid

Busca Iniciativa Privada (IP) capacitar a las autoridades y sociedad civil sobre el uso de aparatos médicos para el apoyo al tratamiento de la Covid-19, y así evitar que se haga un gasto innecesario de hasta 35 mil pesos en el hogar o empresas con objetos que no va a requerir indicó el empresario en el ramo de insumos médicos, Francisco Rueda.

Dijo que algunas personas han gastado hasta 35 mil pesos en concentradores pequeños que en realidad no les va a funcionar para su tratamiento, pero también es necesario que tengan a la mano los costos aproximados de los productos para que no acepten precios caros.

Se han percatado que ofrecen productos a sobre precio, como una cánula que tiene un precio promedio de 45 pesos, se oferta hasta por 400 pesos, o un vaso humidificador de 120 pesos, se está vendiendo hasta en 500 pesos.

La propuesta se hizo al municipio y surge porque algunas personas aún no han requerido el tratamiento de oxigenoterapia, pero ya han adquirido equipo sin saber cómo medirlo, qué utilizar, que complementos necesita, ni qué costo debe tener en promedio, por lo que es necesario que se informe a la población, primero para que no utilice cosas para la atención de salud que no se requieren, y segundo para que no hagan gastos innecesarios.

La idea es capacitar a empresas privadas y gobierno, para que después con su apoyo llegar a la sociedad, “que sepan en qué momento se debe utilizar por ejemplo, un tanque de oxígeno, los niveles de saturación, y qué productos se deben utilizar”, comentó.

El empresario dijo que van a capacitar de manera gratuita a las diferentes áreas de la Dirección Municipal de Fomento Económico, y se pueda replicar a todos los trabajadores del Ayuntamiento, para de esta manera llegar de manera más fácil a la población.

Por su parte la titular de Fomento Económico, Alejandra Anderson, dijo que es una buena iniciativa el dar este tipo de capacitación para el uso de oxímetros u otros productos, pues además del ahorro se prepara a la ciudadanía para salvar una vida. El curso o plática de capacitación se planea que sea de 10 a 15 minutos para brindar los conceptos, usos y costos elementales de los insumos requeridos en la oxigenoterapia.