Iniciativas que no se dictaminen en las Comisiones caducara a los tres años: Iván Gurrola

En el Congreso del Estado ya no se tendrán rezagos legislativos, cada tres años habrá de concluir la legislatura sin leyes pendientes por aprobar, declaro Iván Gurrola Vega, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, explicó que a través de la aprobación de una iniciativa de ley se determinó la caducidad de las iniciativas.

Reconoció que existían rezagos históricos de iniciativas que estaban en la llamada “congeladora” y que finalmente muchas de ellas no se tomaron en cuenta algunas por la falta de interés de los legisladores, porque económicamente no eran viables y otras porque no tenían ningún impacto social.

Entrevistado en el recinto legislativo, manifestó que en la presente legislatura se determinó con la aprobación de todos los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias el hacer una ley con la cual nace la figura de la caducidad legislativa, con ella, hoy cada iniciativa que se presente y no se aprueben o no se dictaminen en comisión, lejos de mantenerla en la congeladora caducaran en un periodo máximo de tres años.

Explico que con la nueva figura de caducidad legislativa, el Congreso del Estado en cada Legislatura deberá de concluir su periodo de tres años sin rezago de iniciativas, lo que ahora no se discuta, no se dictamine y apruebe en las comisiones automáticamente desaparecerán.

Comento que algunas de las veces se presentaban iniciativas que no les gustaban algunos legisladores, o como se comentó que no eran viables las iniciativas o ya estaban en la Constitución y nunca se discutieron y ahí estaban en la congeladora, por lo que se tuvieron que desechar