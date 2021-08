Insumos insuficientes para desinfectar escuelas: Antorcha Magisterial

Exige Antorcha Magisterial que el gobierno federal y estatal doten de insumos suficientes para desinfectar las instituciones educativas, pues el paquete que se ha entregado consta de pocos litros de cloro y pinol, señaló la representante de la agrupación, Yara Guadalupe Becerra Mercado.

En conferencia de prensa la también docente expuso que están de acuerdo en el regreso a clases presenciales, “sabemos que es necesario, sobre todo por que se ha dañado el desarrollo de los menores, pero se necesita seguridad en las escuelas”.

Señaló que a la par están preocupados por el panorama que se vive tanto a nivel estado como nacional, pues los casos positivos a la Covid-19 están en aumento, ante tal situación y el regreso inminente a las aulas, exigió al gobierno federal y del estado que se tomen las medidas necesarias.

Local Escuelas pertenecientes a la CNTE no regresarán a las aulas: Moisés Trujillo Becerra Mercado subrayó que los daños causados en las más de una centena de escuelas aún no han sido reparados, existe falta de cableado de luz, tuberías de agua, los baños están en malas conduciendo, por tanto no están en condiciones de regresar hasta que sean reparados.

La representante de Antorcha Magisterial llamó a las autoridades a que sean empaticas y se les dote a los insumos suficientes para desinfectar y reparar los daños que actualmente presentan las escuelas de nivel básico.