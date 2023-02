Integra Ayuntamiento padrón de organizaciones sociales de Durango

El pasado 2 de febrero se cerró el registro para que organizaciones sociales de Durango se inscribieran con su documentación al padrón de organizaciones que podrán recibir un subsidio por parte del Gobierno municipal este 2023, para apoyar a que sigan realizando sus actividades, así lo señaló Guillermo Copean, subsecretario del Ayuntamiento.

“De una lista de 217 aspirantes a pertenecer al padrón”, falta determinar por el Comité de las Actividades de la Sociedad Civil, para valorar cuales son las que cumplen con el fin de las políticas públicas, que den un beneficio directo, o que apoyen a sectores vulnerables específicos, como personas con cáncer, personas con alguna discapacidad o adultos mayores.

El objetivo es apoyar a las asociaciones donde realmente se ven beneficiadas personas con ese recurso, “se les va a dar prioridad a aquellas que tienen un rumbo de carácter humanitario”, que tienen claro a quienes apoyan.

Indicó que no pueden ingresar en su totalidad las interesadas, porque estaría quitándoles recurso a otras, se va a disminuir para que se les otorguen mayores recursos. En el 2022 fueron 127 las asociaciones beneficiadas, y se espera que sean una cantidad similar este año o menor, para darles mayores recursos.

Precisamente de las pasadas asociaciones, informó que hay de 23 a 26 organizaciones que presentaron demasiadas observaciones, por lo que no se tomaron en cuenta para este padrón, pues no pudieron transparentar y comprobar los recursos.





“En una visita aleatoria que hicimos a cada organización, comprobamos que no tenían oficinas, no tenían un padrón de beneficiarios, ni se veía algún apoyo directo a la sociedad”, se va a valorar comenzar alguna acción legal o sanción que se pudiera tener, pero la primera es no ser tomadas en cuenta en posteriores apoyos.