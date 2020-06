Investigarán a Sedeco en el otorgamiento de créditos

El Gobernador del Estado, José Rosas Aispuro Torres anunció este lunes al medio día en conferencia de prensa que instruyó a la Secretaría de la Contraloría la aplicación de una investigación sobre las reglas de operación que manejó SEDECO para el otorgamiento de créditos del Fondo Durango y a la vez, aclaró que no se trata de dinero regalado, sino que los beneficiarios habrán de pagar las habilitaciones crediticias.

En este encuentro con los medios de comunicación, el Ejecutivo anunció además que aceptó la separación temporal del cargo del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ramón Tomás Dávila, a fin de permitir que la investigación en cuestión se desarrolle con toda libertad y transparencia en la dependencia.

En su alocución, el Gobernador Aispuro subrayó la necesidad de proteger el empleo ante la emergencia sanitaria, de ahí la necesidad de habilitar créditos ágiles para buscar ese objetivo. Recalcó que no es dinero regalado y que los beneficiarios habrán de asegurar el pago de esos recursos a través de una garantía o un aval.

En cuanto a la investigación que hará Contraloría, detallo que habrán de dilucidarse detalles como las reglas de operación, fechas de apertura y la manera en que fueron asignados, así como los criterios aplicados para fijar montos económicos que recibió cada empresa.

De igual forma, revisar cualquier conflicto de interés. Advirtió que si en estas acciones hubo otro tipo de intereses, actuarán con todo rigor y contundencia, como ha sido compromiso de esta administración en la aplicación de la Ley; “no los vamos a tolerar”.

Destacó que toda la información relativa a los créditos en cuestión se encuentra ya publicada en el Portal de Transparencia, porque se le ha informado, que SEDECO no tiene nada que ocultar.

A la vez, el mandatario anunció que pedirá al Comité del Programa del Fondo Durango, que revise las reglas de operación y modifique los montos de los préstamos para hacer que se beneficien a un mayor número de personas, con cifras no mayores de 50 mil pesos para una cobertura mayor a quienes tienen necesidad de reactivar su negocio y conservar empleos, con recursos que no son dádivas, sino que cada empresario tendrá que pagar con todo y los intereses.

Puso en claro, que este gobierno no tiene nada que ocultar; no somos iguales a los que se fueron, pero sabemos que hay intereses oscuros en este tema, “y sé de dónde vienen, no soy ingenuo; sé que ahora se acercan los que se beneficiaron en el pasado y están preocupados y tal vez con razón”.

Dijo que sólo así se puede entender la manera perversa en que se han actuado quienes han utilizado recursos en el pasado y actualmente para desplegar una campaña sucia en contra del Gobierno y para ello han mal informado a la sociedad; “las cosas están totalmente claras, ahí en la página de Transparencia con detalle quienes son los beneficiarios y se han dedicado a denostar a gente señalando que habían recibido un crédito sin ser cierto, con la idea de desorientar a la comunidad, porque piensan que nosotros somos igual a ellos y no es así, somos muy diferentes”, reiteró.

Agregó a quienes añoran los privilegios del pasado, que con la gente no se juega; “este es un Gobierno de verdad” y aseguró que él es el primer interesado en llegar hasta el fondo de la investigación sobre los criterios con que se otorgaron los créditos; “los duranguenses sabremos con detalles cómo se implementó el programa y en caso de existir irregularidades, se actuará conforme a Derecho en contra de quienes pudieran estar afectando el interés público”.

Subrayó que en medio de la emergencia sanitaria, lo más importante es mantener la certidumbre y transparencia en el manejo de los recursos financieros, porque el compromiso primero cuidar la salud, pero también que los duranguenses tengan el ingreso que les permita sacar adelante a sus familias”.

Indicó que esta misma semana se informará sobre los resultados de la investigación de los créditos; “será una investigación a fondo, rápida, con toda transparencia para no detener la reactivación que tanto necesita nuestra entidad”.