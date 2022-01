Ismael Hernández Deras da positivo a Covid-19 por segunda vez

Veracruz, Ver.- El diputado federal por el PRI y líder nacional de la CNC, Ismael Hernández Deras, da a conocer que por segunda vez da positivo a la prueba de Covid-19.

A través de sus redes sociales, informa que iniciará cuarentena domiciliaria y que realizará sus actividades de manera virtual.

“Tras presentar síntomas, esta mañana me realicé una prueba de #Covid19 y resulté positivo. qué difíciles son estos momentos cuando el trabajo no se detiene y el riesgo es tan alto. Me aislaré y atenderé todos los temas a distancia. Saludos a todos y cuídense mucho”, publica en su cuenta de Twitter.

Tras presentar síntomas, esta mañana me realicé una prueba de #COVID19 y resulté positivo.



Qué difíciles son estos momentos cuando el trabajo no se detiene y el riesgo es tan alto.



Me aislaré y atenderé todos los temas a distancia.



Saludos a todos y cuídense mucho. — Ismael Hernández (@hernandezderas) January 7, 2022

El legislador estuvo ayer de visita en Veracruz, donde encabezó la ceremonia del CVII Aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria, en un evento masivo en la explanada del malecón y donde horas más tarde sostuvo otro encuentro similar en el municipio de Carlos A. Carrillo, donde estuvieron presentes líderes estatal de la CNC, diputados federales y locales así como el dirigente estatal del Revolucionario Institucional y agremiados de la central campesina.

Cabe recordar que el pasado 24 de octubre el exgobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, se contagio por primera vez de Covid-19, y así lo dio a conocer el priista a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Ante la presencia de malestares físicos, me realicé una prueba de #Covid19, he sido informado que el resultado es positivo. Me mantendré aislado los próximos días y continuaré trabajando virtualmente cumpliendo con mis responsabilidades en la Cámara de Diputados la CNC”.