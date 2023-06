Jóvenes buscan una mejor vida, aspiran a migrar: Avelino Meza

"Es necesario detonar proyectos en el país, sobre todo en las zonas rurales para que la gente no se tenga que ir de sus comunidades a Estados Unidos, y para que la migración sea una alternativa, pero que no tenga que hacer de manera obligatoria para sobrevivir", así lo manifestó Avelino Meza, secretario general de la asociación Fuerza Migrante, y agregó que principalmente para los jóvenes ya es aspiracional ser migrante, y eso es un gran problema.

Te puede interesar: Cerca de 20 migrantes haitianos buscan empleo formal en Durango

Para evitar la situación de migración dijo que es necesario apostarle al desarrollo en Durango, para que las familias no se sigan fracturando, y generando ese círculo vicioso, los jóvenes al estar en una familia que se fractura, no tienen un núcleo familiar fortalecido, entonces es fácil que lleguen a la deserción escolar, que se integren a actividades no licitas, o en el mejor de los casos migren.

Imagen ilustrativa | Jóvenes buscan una mejor vida; aspiran a migrar / Foto: Cuartoscuro

A pesar de los riesgos que se corren para cruzar la frontera a los Estados Unidos, indicó que la gente “por sobrevivir arriesga la vida”, y hay muchos casos de tragedia que lo demuestran, prefieren arriesgarse a cruzar, la gente quiere ser migrante, a pesar del riesgo, por eso es un problema que se debe atender de raíz, y no solo exigir a las autoridades, pues como sociedad también se puede trabajar o aportar al tema.

Por ejemplo vemos las carreteras en Semana Santa, en vacaciones de verano o diciembre, cuando llegan los connacionales, entonces hay “trocas con rines nuevos, sonido, con lanchas, cuatrimotos”, y los ve un joven, al que se le dificulta ir a la escuela porque tiene que llevar recurso a su casa o a sus familias, y pues entonces ese joven le pide a un familiar o conocido que le ayude a llegar a los Estados Unidos, los polleros cobran entre 10 y 12 mil dólares en cruzar a una persona.

No somos pocos los mexicanos que estamos en comunidades en Estados Unidos, “somos cerca de 40 millones”, y la gente no se va a detener en su propósito de cruzar la frontera, a pesar de que sigan endureciendo las políticas de migración, y a pesar de que México ha crecido en envío de remesas, tampoco se utilizan para el desarrollo.

Comunicado 📄El cierre temporal de 33 estancias provisionales no interrumpe la atención que @INAMI_mx -por instrucciones del @fgymexico- proporciona a la población migrante. De forma permanente cumple con sus atribuciones y funciones que la ley le confiere https://t.co/mdaQizuszn pic.twitter.com/CmdJZWfZn0 — INM (@INAMI_mx) May 16, 2023

Mientras “se rompen récord de remesas, se gastan en teles más caras, fiestas más caras, bebidas más caras, pero no se invierte, no hay desarrollo, no se aprovecha ese recurso, los 400 millones de dólares que llegaron a Durango por remesas, se fueron a gasto corriente, en lugar de aprovecharlos en proyectos productivos, o invertir en tecnología sobre todo para los productores, y generar un mecanismo de vinculación profesionalización, entre las organizaciones y migrantes".

Ahora con la plataforma de coordinación “Fuerza Migrante” en Durango, precisamente se busca el desarrollo económico y social de las familias que se encuentran en México, y de las familias que se encuentran en comunidades en Estados Unidos, con una oficina para apoyar en problemas de identidad, errores de capturas en actas de nacimiento, problemas legales, regularización de tierras y asesoría para términos migratorios.