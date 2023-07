Jóvenes no quieren realizar el Servicio Militar

Actualmente se han inscrito 260 jóvenes clase 2005 al Servicio Militar Nacional y 500 remisos, informó Guillermo Juárez Compean, subsecretario del Ayuntamiento de Durango, quien subrayó que el sorteo se llevará a cabo el próximo mes de noviembre.

Destacó que parece hay menor intereses de los jóvenes clase 2005 y remisos de inscribirse para hacer el servicio militar nacional, razón por la cual se están buscando estrategias para incentivar su participación.

Imagen ilustrativa | Jóvenes duranguenses no quieren realizar el Servicio Militar / Foto: archivo | El Sol de Morelia

“Vemos con algo de preocupación que parece que no les ha estado interesando a los jóvenes estar llevando a cabo el servicio, puede ser porque ya no se castiga ya no llevarlo a cabo aparte de que hay otras identificaciones que pueden utilizar, y con ello los jóvenes pueden ver cómo desviar de hacer este servicio”, resaltó.

El subsecretario del Ayuntamiento, hizo un llamado a estos jóvenes a que se involucren a llevar a cabo su servicio militar, y así fortalezcan el respeto a los valores de la nación, a los valores de los símbolos patrios y sepan que también les otorga beneficios.

¡Ingresa a la siguiente liga para conocer los resultados finales del Proceso de Admisión al Sistema Educativo Militar 2023!https://t.co/qtMkN7GZuM#SEM #2023 #BicentenarioDelHeroicoColegioMilitar#UnidosSomosLaGranFuerzaDeMéxico pic.twitter.com/1wYE6JOpol — @SEDENAmx (@SEDENAmx) July 10, 2023

La documentación que los jóvenes clase 2005 y remisos deben entregar son dos copias de acta de nacimiento, dos copias de CURP, constancia del último grado de estudios, cuatro fotografías tamaño militar que es de 35mm por 44 mm en fondo blanco, y a blanco y negro, con cabello recogido sin barba y sin bigote, las oficinas de recepción están ubicadas en Plaza San Agustín, avenida 20 de noviembre 905 planta alta, en la subsecretaría del ayuntamiento.

Guillermo Juárez Compean, destacó que el registro concluye el 15 de octubre, el llenado es a que los jóvenes acudan, que no esperen a ser remisos y por obligación requieran de esta documentación.

En 2022, hubo 2023 registrados, y la expectativa para este año es superar esa cifra, y es posible llegar a ella, dado que es en los últimos dos meses antes de que concluya el registro, que se incrementa el número de jóvenes registrados.