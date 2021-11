“Juntos por Durango” rechaza presupuesto presentado en la Cámara de Diputados federal

Los diputados de la coalición parlamentaria “Juntos por Durango”, conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), externaron su desacuerdo y rechazó al proyecto de presupuesto que presentó el ejecutivo a la Cámara de Diputados federal, ya que el aumento que se dio a la entidad es menor que la proyección de la inflación.

Ricardo López Pescador, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), señaló que los une es el interés superior llamado Durango, “no estamos conformes, no estemos de acuerdo, no avalamos el proyecto de presupuesto que presentó el ejecutivo a la Cámara de Diputados federal, pues en el 2021 se avaló un presupuesto de 29 mil 600 millones de pesos, para el 2022 proponen 30 mil 900 millones de pesos lo cual significa mil 300 millones adicionales pero sólo en el Fondo General de Participaciones, es decir no hay nada para proyectos especiales y de infraestructura”, dijo.

Agregó que no existen aumento en términos reales, ya que la proyección de inflación para el 2022 es del 6%, subrayó que a Durango lo siguen olvidando, y el gobierno de Morena está viendo al sur y da la espalda al estado.

Adelantó que éste miércoles viajarán a la Ciudad de México para visitar la Cámara de diputados, con el objetivo de alzar la voz en el tema educativo y que la entidad tenga un trato justo, igualitario y equitativo, “el promedio de los estados solo destina de las participaciones el 32% y Durango es el 56% , si el gobierno federal absorbe dicha erogación el gobierno del estado pudiera invertir 5 veces más en salud, 8.3 más en vivienda, 15 veces más en desarrollo social, 322 más en medio ambiente y más del 100 veces en cultura”, resaltó.

Vamos a alzar la voz porque la asignación de PEF no es una dádiva hacia los Estados, son recursos propios de los mexicanos. Vamos por el presupuesto de los duranguenses #DurangoNosUne

Añadió que tocarán el punto del Fondo Minero, con el fin que los recursos regresen a los municipios y no queden en la Federación, por tanto López Pescador ejemplificó que con dicho recurso del 2014 al 2017 se erogación 100 millones de pesos, distribuido en 43 localidades en 16 municipios y hoy no hay aportación.

Por su parte el diputado panista Joel Corral, enfatizó la necesidad que existe en el campo y cómo la falta de programas ha generado detrimento en la rentabilidad del medio rural.

Subrayó que el proyecto de Agua saludable para la Laguna aún no es un hecho, ni la presa el Tunal 2, la cual beneficiará a 700 mil habitantes.

David Ramos Zepeda, al hacer uso de la palabra comentó que se deben trabajar juntos para así tener mejores apoyos para Durango, “es urgente menos brechas y más carreteras, por tanto urge que se apoyen con infraestructura carretera”, puntualizó, agrego que al cierre del 2018 el prepuesto para dicho rubro era de 2mil millones de pesos, actualmente es de cero pesos.

Para finalizar resaltó que sus homólogos federales han presentado un presupuesto alternativo, en el que se estima una reducción del 50% a los “proyectos faraónicos”, con ello se prende una ampliación de 31 mil millones de pesos para el país en tema carretero y 2 mil se le asignarían a Durango.