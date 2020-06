La FA no es más de lo mismo: García R.

El fiscal anticorrupción del estado de Durango, Héctor García Rodríguez, reconoce la falta de resultados a casi diez meses de iniciar actividades, y explica que los tiempos y la economía no ha sido lo más amigable de esta nueva instancia.

Aclara que la cosa no es fácil, dado que se trata de un segundo problema estructural del Estado, en el que Durango destaca en el país con la etiqueta de más corrupto, donde además en los procesos de investigación se han encontrado un sinnúmero de resistencias, empero, a pesar de ello, se tienen ya carpetas que refieren severo daño a las administraciones, desvíos millonarios de recursos; “entrando la nueva normalidad podremos empezar a tener el tipo de resultados que la gente quiere, donde quedará de manifiesto que lo que se pueda invertir en la Fiscalía no va a ser nada con relación a lo que vamos a ir ganando”.

En charla para los lectores de El Sol de Durango, García Rodríguez expone de manera amplia la circunstancia de esa oficina, de la cual dice, de entrada pareciera que “es más de lo mismo”, y asegura que no es así y que pronto habrá resultados, a pesar de la renuencia que existe en oficinas gubernamentales para facilitar las investigaciones.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA FISCALÍA FUE UN PRIMER PASO

Cuando iniciamos el primer año que fue el 2019, prácticamente nos abocamos a la construcción de la fiscalía, la fiscalía no existía, partimos de cero, tuvimos que construir lo que hay hoy, explica el funcionario al comenzar la plática.

Desde el periodo de contratación de personal, capacitación, el arrendamiento, en fin, una serie de cosas que tuvimos que hacer para darle vida a la Fiscalía; “el mes de agosto estuvimos ya en la posibilidad de iniciar la labor sustantiva y el día 19 iniciamos conociendo las primeras denuncias y a partir de ese momento a la fecha hemos iniciado 117 carpetas de investigación”.

Expone que se ha formulado una convocatoria permanente para que la ciudadanía conozca a la Fiscalía, que sepa que existe y qué es lo que hace; “entonces, estamos también en una etapa de hacer una promoción a nivel estatal; estábamos iniciando un recorrido en el estado, ya llevábamos más de 10 municipios recorridos, al momento en que surge el problema de la pandemia”.

La intención es recorrer los 39 municipios, platicar con todas las personas que están en los ayuntamientos para hacerles del conocimiento que existimos, qué hacemos y cómo lo hacemos, para qué sirve la Fiscalía.

En esta parte recuerda que cuando surge la FA, le quitó a la Fiscalía General del Estado 21 delitos de los 119 que conocía en aquel tiempo; “entonces el menú de delitos o el catálogo de delitos se redujo, porque le quitamos 21 delitos; en esos 21 delitos son los que estamos siendo competentes cuando ocurre alguna conducta de preferencia producida por un servidor público, es cuando nosotros intervenimos y hacemos esta labor de ministerio público, de la integración de la carpeta, llevar a judicializar y en un momento dado buscar alguna sentencia condenatoria y en su caso, poder recuperar activos”.

BUSCAMOS UN SISTEMA EFECTIVO Y EFICIENTE, PERO ESTAMOS TODAVÍA EN PAÑALES

De igual forma, destaca que la proyección de la FA en absoluto es sencilla, “pues tenemos en este momento la responsabilidad no solamente de conformar una institución, sino todo consolidar todo un sistema; esta actividad es novedosa y a nivel nacional tenemos una Asociación de Fiscales que estamos impulsando toda una política pública que lleve a crear un sistema anticorrupción efectivo y eficiente, pero para eso pues estamos todavía en pañales”.

Y es que, explica, las fiscalías somos muy diferentes, pretendemos homologar muchas cosas, pretendemos tener muchas reformas que nos lleven a una misma condición a todos los demás; “no todas las fiscalías somos autónomas, el caso de Durango es uno de los casos de fiscalías autónomas que pretendemos también impulsar un proyecto.

APARENTEMENTE SOMOS UNA OFICINITA QUE NO ES MÁS QUE MÁS DE LO MISMO

En esta parte, el fiscal anticorrupción reconoce que se encuentran desarrollando un trabajo que no se ve mucho, aparentemente somos una oficinita que no es más que otra cosa más de lo mismo; “pero no, estamos en la etapa de construcción de toda una nueva forma de hacer las cosas; estamos siendo acompañados por la Unión Europea, por la embajada norteamericana que nos están ayudando con capacitaciones, que nos están ayudando con una serie de formaciones, estamos haciendo trabajos de capacitación importantes, tenemos convenios con la universidad Santander de España, tenemos convenios con el Instituto Nacional de Ciencias Penales -Inacipe-, tenemos convenios con toda una estructura formal y se está construyendo algo muy sólido y muy fuerte, que no ha sido valorado todavía, pero en la medida en que nosotros estamos también en todo ese trabajo, obviamente estamos haciendo una labor de Fiscalía local en donde estamos conociendo de los delitos de corrupción”.

A pregunta expresa, sobre la posibilidad de que resulte injusto el juicio que habla de que se trata de una entelequia, una oficina burocrática más, donde existe una expectativa antigua de justicia, de que los corruptos se vayan a la cárcel, Héctor García señala que en efecto, la gente eso es lo que esperaría en una primera instancia.

Sin embargo, reconoce que no es sencillo y explica que los tiempos no han sido muy amigables; “hablo yo de iniciar labores en agosto de 2019, para finales del año, fueron tres mees de trabajo, ya la Fiscalía iniciaba judicializaciones; solicitamos un juicio de desafuero a los magistrados; entonces estábamos en una etapa que apenas iniciaba por los tiempos y por las mismas circunstancias, lo que correspondía a pasar ya a un segundo nivel de lo que es una Fiscalía, que Añade que: “no solamente tenemos una actividad de iniciar carpetas, estamos también trabajando ya en una política pública en dónde vamos a ser capaces de incautar bienes, de poder congelar cuentas y de poder tener actividades importantes que nos ayuden a resarcir algunos daños que se han generado al Estado”.

Yo creo –subrayó- que entrando ya la nueva normalidad podemos empezar a tener este tipo de avances que la gente quiere; “ya tenemos listos para ir a judicializar 20 carpetas más, son carpetas muy importantes, asuntos que tienen que ver con desvíos de recursos millonarios, tenemos que ver también asuntos que en un momento dado están causando mucha mucho daño en cuanto a la forma en la que se están manejando las cosas”.

Al comenzar la recta final de la charla, Héctor García, señala que tiene la confianza que en septiembre, cuando le toca comparecencia en el Congreso, tendrá la capacidad de presentar un proyecto mucho muy ambicioso de Fiscalía, un proyecto que puede ser proyecto base para que todos las fiscalías a nivel nacional puedan reproducirlo; “Tenemos metas muy ambiciosas para poder lograr una superestructura que realmente ayude a que las condiciones de la corrupción disminuyen”.

Sin embargo, reconoce que, no estamos hablando de cosas sencillas, estamos hablando de un segundo problema estructural del estado en donde nos cuesta mucho dinero y donde nos cuesta mucho la corrupción; “entonces las resistencias por consiguiente son tremendas, pero tenemos que actuar con mucha inteligencia y tenemos que actuar también en base a alguna economía muy muy disminuida, donde también esperemos contar con la comprensión de los diputados y de todo mundo, para que en en la medida que tengamos esa posibilidad de un aparato mayor, de un aparato con presencia y con más punch, pues veremos entonces resultados”.

Entonces, asegura el Fiscal, “nos vamos a dar cuenta que lo que se pueda invertir en esta Fiscalía no va a hacer nada en relación a lo que vamos a ir ganando poco a poco”.