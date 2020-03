La Iglesia adopta las medidas preventivas

La Iglesia Católica ya adoptó medidas preventivas para evitar contagios de coronavirus en cada celebración eucarística, es por ello que ante la pandemia se ha determinado en todos los templos durante cada ceremonia evitar darse la mano en el saludo de paz, así como la hostia ya no se dará directamente en la boca, según señaló el arzobispo Faustino Armendáriz Jiménez. De momento no se ha determinado suspender misas por este motivo.

Así lo anunció el jefe de la grey católica durante rueda de prensa efectuada en las instalaciones del Arzobispado, quien primero dijo que toda la comunidad católica deberá unirse en oración para que esta pandemia no siga extendiéndose por el mundo y que ya no cause muertes como hasta el momento se ha venido presentando.

Ante representantes de los medios el jerarca católico dio a conocer que la situación en estos momentos debe enfocarse a la aplicación de medidas preventivas, es por ello que ya en todos los templos del país se han venido desarrollando una serie de acciones para colaborar en la no propagación de este virus.

Indicó que a fin de colaborar con las autoridades debidamente establecidas la Iglesia Católica ha girado instrucción a todos los sacerdotes, párrocos y diáconos para que en cada oficio religioso hagan algunas adecuaciones a la ceremonia. Por ejemplo a la hora del saludo de paz ya no se deberá saludar de beso, abrazo o darse la mano.

Igualmente al momento de comulgar el sacerdote celebrante ya no dará directamente la hostia en la boca sino que se entregará en la mano para que cada persona la ingiera directamente, puntualizó el arzobispo Armendáriz Jiménez.

Asimismo dejó en claro que de momento no se tiene programado suspender misas o celebraciones religiosas, aunque estarán supeditados en la Iglesia a la determinación que tome la autoridad debidamente constituida.

La Iglesia Católica defiende la vida desde su concepción en el vientre materno, en una sociedad convulsa que cada vez apoya a movimientos pro aborto, es por ello que se realizará en la ciudad capital el VidaFest 2020 este sábado 28 de marzo en el centro de Convenciones Bicentenario, así lo anunció por otra parte el arzobispo Faustino Armendáriz Jiménez.

La mañana de ayer en la sede del Arzobispado se citó a representantes de los medios de comunicación para hacer el anuncio de este festival consistente en conferencias, testimonios, actos de culto, hora santa y celebración eucarística. La jornada será de 9 de la mañana a 7 de la tarde.

Explicó al respecto de este festival el asesor de la Pastoral de la Vida, presbítero Juan Carlos Quiroga quien destacó que se debe celebrar la fiesta de la vida y sobre todo que la iglesia católica defiende la vida desde su concepción.

Amar, querer, promover y respetar la vida esos son algunos de los preceptos que se quieren plantear en este festival. Hacerle ver a la sociedad que aún en medio de un entorno complicado donde cada vez se habla más de aborto, la iglesia universal es fiel a sus preceptos de respeto a la vida en todas sus expresiones desde la concepción en el vientre materno.

Lamentablemente los movimientos pro aborto han ido ganando terreno en esta sociedad y lamentablemente hay intereses políticos que se mezclan, incluso hay instancias de carácter internacional que promueven el control natal a través de métodos anticonceptivos y el aborto.

