La Universidad no es un botín ni económico, político o social: Margarita Valdez

Tras reconocer que es imposible resolver de un año para otro los problemas añejos que padece la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), la legisladora federal Margarita Valdez estimó que se puede ir abonando paulatinamente en esa idea, donde consideró que algo muy importante es “que todos entendamos que la Universidad no es un botín ni económico ni político ni social”.

Valdez Martínez conoce la UJED desde sus entrañas. Entró en la misma desde la Prepa Noc y ya no se despegó. Cuando terminó en la Facultad de Medicina continuó como docente, primero en Enfermería y luego participó en la Dirección de Planeación de la propia institución y posteriormente de nuevo dando clase en Medicina.

La senadora separa en dos etapas su vida dentro de la Universidad. La fase de estudiante, “un mundo en el que nos estábamos formando, aprendiendo, donde nuestros grandes maestros tanto en la política como en nuestra disciplina, eran personas muy dedicadas, comprometidas y éticas.

"Entonces rector José Hugo Martínez Ortíz, posteriormente fue mi compañero docente. El doctor Alejandro Peschard mi director; fue una muy bonita experiencia, recuerdo que se preocupaban mucho por los alumnos”.

Imagen ilustrativa | Los universitarios hacen su esfuerzo par ir a la par con las nuevas ideas / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Posteriormente como docente e integrante de los sindicatos, detalla que observó cómo la UJED se iba deteriorando; “como que no se le estaban echando las ganas necesarias para que siguiera evolucionando, creciendo, adaptándose al mundo moderno”.

Agregó, "ahora, en estos últimos años veo realmente que la UJED y los universitarios, están haciendo su esfuerzo por crecer, por ir a la par con un mundo nuevo de nuevas ideas, con el asunto de los derechos humanos que antes no se tocaban; ahora hay incluso una oficina en la que las mujeres pueden denunciar casos de acoso y qué bueno que así sea, que las mujeres se sienten protegidas”.

Margarita Valdez consideró que la sociedad ha entendido lo que es la Universidad en estos años y las autoridades ejecutivas y legislativas saben que la UJED es un alma mater para la formación de ciudadanos.

No obstante, añade que a la Universidad la falta sí, disciplina, carreras, espacios, “para que esto siga creciendo”. En tanto habló de filosofía, como una carrera que hace mucha falta. Refirió Historia y subrayó que desgraciadamente las clases de historia la imparten gente que no está suficientemente compenetrada con la materia y no le da el enfoque debido. Geografía también es una carrera no existe y que se necesita.

Al hablar sobre otras opciones de estudio que contribuyan más al desarrollo de Durango, la legisladora federal anotó Hotelería y Gastronomía, cuando considera que Durango es un potencial para el turismo, un nicho para explotar; “ya debería haber personas profesionales que se dediquen a atender esta área”.

Imagen ilustrativa | La UJED es un alma mater para la formación de ciudadanos / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Admitió que se trata de un mensaje que es complicado que llegue a sus destinatarios y ser digerido, “porque necesitarían realmente tener mucho amor por la Universidad, por los jóvenes y por los ciudadanos; no decir a ver cómo puedo llegar para seguir creciendo en lo personal, porque eso se acaba, sin embargo, dejar una institución como esta, fuerte y creciendo, es lo importante”.