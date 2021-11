Lamentable que no inviertan en infraestructura en PEF: Raúl Montelongo

La verdad es que es triste ver que no se invierte en infraestructura, no hay inversión productiva en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y si no hay inversión en este rubro no somos atractivos para la inversión, de ahí que no se vea un panorama positivo hacia 2022, al menos no para la construcción, advirtió así el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Raúl Montelongo Nevárez, quien además subrayó que en el caso de la relación con el Gobierno del estado, ha faltado apoyo a la CMIC en el sentido de invitar a participar de manera directa a sus afiliados.

Montelongo Nevárez fue le entrevistado en el programa "Charlas, café y negocios" que produce El Sol de Durango a través de Facebook, donde el dirigente reconoció que se viven tiempos complicados no solo en el sector de la construcción, sino en la mayoría de las ramas de la economía se padece un proceso difícil.

No obstante, de cara al futuro inmediato, pone en relieve que hoy, el sector formal de la construcción unido, como desde hace mucho tiempo no trabajaba, está integrado y avanza.

Un paso fundamental, considera, es la iniciativa para reformar la Ley de Obra Pública, con la participación de los tres colegios de ingenieros civiles, los dos de arquitectos y Maquinaria Pesada y desde luego la CMIC.

Recordó que tras el análisis sobre la citada legislación, “vimos una Ley obsoleta que no presenta desde 1999 grandes reformas, una legislación con errores ortográficos, sumamente ambigua, que no se respeta porque no es clara.

En tal sentido, proyectó que el Sector de la Construcción puede presentar una herramienta que sea motor de la economía y generador de empleos en Durango.

Es esa la intención principal de la reforma a la Ley de Obra Pública, que se estuvo revisando durante los últimos seis meses, con un trabajo de análisis comparado con otros estados, buscando mejores prácticas para incorporarlas en esta propuesta que se está formulando.

En esta ruta, el líder del sector formal de la construcción, destaca la participación de los legisladores; “muchos de ellos han mostrado gran interés en esta nueva Ley, que no tiene colores o tintes partidistas y eso es lo que más llama la atención, además de ver un sector unido”.

De igual manera subrayó que la inicaitva ya pasó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y ese es un buen paso.

En otros asuntos, al ser interrogado sobre qué hacer para no depender tanto de la Federación, Raúl Montelongo externa que "si bien es cierto que hoy dependemos en demasía de la Federación, actualmente de cada diez pesos que se invierten en el ramo, seis son de la iniciativa privada y cuatro de obra pública".

Aclara que no es porque haya un boom en la iniciativa privada; “es tanto el desplome de la obra pública, que esas medianas obras de la IP han sacado adelante al sector”.









Cuestionado sobre el porqué del desplome de la obra, señala que de antemano es la falta de recursos que ha prevalecido durante los últimos años.

Por si fuera poco, “acabamos de ver nuevamente con la aprobación del PEF 2022 que el próximo no será el mejor año; la verdad es que es triste ver que no se invierte en infraestructura, no hay inversión productiva”.

No se ve un panorama positivo al menos no para la construcción; “de nueva cuenta el grueso del dinero se va a programas sociales que, creo que no han funcionado la gran mayoría de ellos y qué bueno que siga habiendo recursos, pero no para el sector, no para incentivar desarrollo, no para promover la economía”.

Desde el punto de vista de la CMIC, si no tenemos infraestructura no somos atractivos para la inversión.

Con respecto a la relación con el Gobierno del Estado, sostiene que siempre ha sido buena y cordial; “hemos sido escuchados y atendidos, sin embargo nos ha faltado un apoyo más claro y más directo a los constructores, porque en varias ocasiones se ha manifestado el deseo de hacerlo, sin embargo, en los hechos no ha ocurrido”.

Sí nos ha faltado un poquito las invitaciones directas, las adjudicaciones restringidas.

En cuanto a las licitaciones se ha participado y ya un número importante de afiliados; “pero ha faltado apoyo a la CMIC en el sentido de invitar a participar de manera directa a nuestros afiliados”.