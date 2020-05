Líder de Canaco, no ejercerá crédito otorgado por Sedeco

“En el caso personal he tratado de mantener mi plantilla laboral completa, a pesar del cierre por más de dos meses de mi empresa; motivado por esa situación solicite el financiamiento, sin embargo, he determinado no ejercerlo para evitar empañar un programa tan noble creado para tender una mano a empresas y sus trabajadores en medio de la crisis que ha generado la pandemia por Covid-19”.

Así se refirió el dirigente de Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Mauricio Holguín Herrera, a través de un comunicado luego de señalar tácitamente que sí se vio beneficiado con un crédito solicitado y otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Quiero hacer algunas precisiones en torno al financiamiento de Fondo Durango y la dolosa difusión en redes sociales de la supuesta lista de beneficiarios, que a todas luces carece de veracidad, refiere el empresario involucrado en este escándalo.

“En primera instancia como presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, quiero aclarar que la convocatoria fue abierta, pública y se puso a disposición de todos los empresarios, quienes cumplieron con los requisitos y que tenían la necesidad solicitaron el beneficio y algunos lo lograron, siempre de manera legal y transparente, pero hay otros nombres que han sido mencionados como beneficiarios falsamente”, se lee en el documento.

Por lo que en ese contexto hizo un llamado al sector empresarial para que se mantengan unidos y se dejen de lado esas intenciones insanas que solo buscan sembrar la discordia.