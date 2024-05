Llama gobernador a homólogo de Sinaloa a sumarse para combatir incendio en San Dimas

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, hizo un llamado a su homólogo de Sinaloa para apoyarlos en el combate de los incendios forestales que se registran en el bosque de San Dimas, pues por la cercanía se trata de la zona desde la que se genera agua para el consumo del estado vecino.

“Sinaloa debería estar preocupado por el incendio que está pasando”, dijo el mandatario estatal, al referir que de no poder controlar el fuego este lunes, tendrá que entrarle también la administración de Rubén Rocha Mora, con apoyo de un equipo de brigadistas ya que ellos son quienes deberían estar más preocupados por el incendio que los propios duranguenses.

Imagen ilustrativa / En los incendios de Las Carboneras y Espadañal, han resultado afectadas casi tres mil hectáreas / Foto: Crisanta Espinosa / Cuartoscuro.com

Y es que tan solo en los incendios de Las Carboneras y Espadañal, han resultado afectadas casi tres mil hectáreas, y la recuperación de las mismas conlleva muchos años de trabajo de reforestación, cuidado, etc.





Dijo que este es un problema que es atendido tanto por el Gobierno estatal, como por el federal, de quienes dijo “no hay indiferencia”; sin embargo destacó que sí es necesario dejar en claro que en determinadas cuencas hidrográficas, además de Durango, le entre alguien más.

“Por ejemplo toda la cuenca de Santiago Papasquiaro es el agua de la que vive toda la comarca Lagunera de Coahuila y Durango, entonces también tendrían que estar preocupados los compañeros de Coahuila”, dijo.

Aseguró que nunca se ha convocado a una reunión con los gobernadores para tratar el tema, pues cada vez son más recurrentes los incendios forestales que atentan contra los bosques generadores de agua, por lo que se comprometió a gestionarla él personalmente.

Imagen ilustrativa | Aunque por ahora no hay peligro para la población que los obligue a desalojar la zona, se trata de dos incendios en particular los que se han complicado por las temperaturas / Foto: Margarito Pérez | Cuartoscuro.com

Mientras que también buscará que empresarios de las distintas regiones le inviertan parte del recurso para mantener los bosques, reforestarlos y cuidarlos, “es un seguro de vida que le tenemos que entregar a nuestros hijos, la sierra de Durango es productora de agua y de esta agua vive una gran parte de Sinaloa, una parte de Nayarit, de Chihuahua y toda la Comarca Lagunera”, dijo.

Aunque por ahora no hay peligro para la población que los obligue a desalojar la zona, se trata de dos incendios en particular los que se han complicado por las temperaturas y el aire que hay en la zona, uno de estos ya se redirigió a una parte que no se encuentra poblada y confían en que hoy se pueda tener un avance importante para la liquidación.

También se han comenzado a llevar víveres para los brigadistas y voluntario / Foto: Cortesía | Municipio de San Dimas

“Estamos metidos todos, el Gobierno del Estado, la Sedena, la Conafor, la Semanart, los brigadistas y voluntarios”, señaló Villegas Villarreal, quien informó que los dos helicópteros con los que cuenta el estado están haciendo su parte ya que se trata de un lugar de muy difícil acceso y es necesario sobrevolar primero para ver las condiciones del terreno, bajar al personal en un lugar en donde se encuentren seguros y poderlos mover de manera inmediata.





Por su parte, la mina que se encuentra en el municipio de la empresa First Majestic también le entró al combate y además de brigadistas, puso a disposición del Gobierno estatal un helicóptero que se suma a los dos ya existentes.

También se han comenzado a llevar víveres para los brigadistas y voluntarios, para mantenerlos hidratados y preparados para atender la emergencia, “yo espero que en el transcurso del día podamos tenerlo ya todo controlado”, dijo.