Lo que dejó la Semana Santa en Durango

Durante las vacaciones de Semana Santa incrementaron las ventas del sector comercial así como la ocupación hotelera en el estado de Durango, lo que vino a dar un respiro a los comerciantes y empresarios de la entidad.

Según informó la Cámara Nacional de Comercio en Durango (Canaco), el sector comercial de Durango registró mayor movimiento del que se esperaba y el periodo de asueto de Semana Santa benefició a muchos miembros del sector.

Repuntan ventas durante Semana Santa en Durango

Mauricio Holguín, presidente de la Canaco en Durango, aseguró que en la ciudad capital se presentó un movimiento económico mayor del que se esperaba durante las pasadas vacaciones.

Dijo que el incremento en la actividad fue del 25% en comparación con lo ocurrido en 2019. Y es que, detalla que la comparativa se hace con el año antepasado, ya que 2020 el comercio para estas fechas permaneció cerrado casi en un cien por ciento.

Asimismo, señaló que pese a la pandemia la economía local continúa avanzando positivamente. Finalmente dijo que el pasado periodo vacacional benefició a muchos comercios y servicios en Durango y la expectativa es para que las cosas mejoren.

Mientras que el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Durango, Francisco Martínez Díaz de León, dijo que tras una baja considerable en la ocupación hotelera en la capital duranguense durante todo 2020 y los primeros dos meses de 2021, en Semana Santa registraron una mejoría en los índices de alojamiento.

Señaló que incluso en ocupación en algunos casos se alcanzó hasta el 80% de la ocupación hotelera. Finalmente dijo que por lo que respecta a lo que se espera en el mes de abril sigan llegando turistas o empresarios.

Por su parte el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) en Durango, Miguel Camacho, manifestó que durante este periodo vacacional los duranguenses salieron a vacacionar principalmente a Mazatlán o a la sierra.

Por ello solicitaron a las autoridades correspondientes la ampliación del horario para la venta de bebidas alcohólicas y así contrarrestar las pérdidas que han enfrentado ante la crisis sanitaria.

Camacho manifestó que los ciudadanos no atendieron el llamado a quedarse en casa y consumir localmente, fue así que restaurantes miembros y no miembros de la Canirac cerraron sus puertas, sobre todo el Viernes Santo, lo que no abona en absoluto al repunta de la economía como se pretende, aseveró.

Paseo por Durango

Sin duda una de las atracciones más populares entre los turistas y los propios duranguenses es el zoológico Sahuatoba ubicado en la ciudad de Durango, el cual precisamente el fin de semana pasada registró más de 2 mil personas.

Juan Emilio Camacho Rocha, director del bioparque, dijo que se tiene un límite de afluencia de mil 200 personas al mismo tiempo por la contingencia sanitaria, el viernes ingresaron casi 900, el sábado mil 200 y el domingo fue el día más visitado con poco más de mil 300 personas durante todo el día.

Mazatlán abarrotado en Semana Santa

Uno de los sitios turísticos más visitados durante las vacaciones de Semana Santa es el puerto de Mazatlán Sinaloa, y es que a pesar de la pandemia de la Covid-19 esta playa se ubicó como líder a nivel nacional en ocupación hotelera, con un 65% promedio.

Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, José Ramón Manguart Sánchez quien aseguró que la carretera Mazatlán-Durango marcó un antes y un después para aumentar el turismo.

Luego de que se anunciara la reapertura de las playas tras la crisis sanitaria, se registró una afluencia importante de turistas que visitaron las playas de Mazatlán. Pero durante Semana Santa se registraron 234 mil 119 visitas.

A pesar de que Semana Santa concluyó durante la Semana de Pascua los hoteles del puerto de Mazatlán registran una ocupación del 58% y las playas reflejan una importante afluencia.