Maestros deben tomar lo que consideren positivo de los libros de texto: Sughey Torres

El ciclo escolar 2023-2024 está por iniciar en próximos días, y la impresión de los libros de texto para educación básica ya se hizo, los libros ya están, "creo es irreversible, por eso lo que yo pediría a los maestros que tomen lo positivo, y utilicen las herramientas que consideren, y a los padres de familia que hagan los propio desde casa, con promoción de valores", así lo precisó la diputada y presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, Sughey Torres.

"Es algo que ya tenemos enfrente, nos ganaron los tiempos, por eso habría que estar más pendientes en lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) está haciendo, pero también recordemos que el Gobierno Federal está cerrado, y no escucha las demás voces, pero hagamos lo propio desde casa, desde la sociedad y maestros, para que los niños tengan una educación de calidad, que es lo que merecen".

Debe haber mucha congruencia de parte de los maestros de Durango, Se tienen maestros con mucha capacidad, con mucha experiencia, que tienen toda la facultad para poder diseñar herramientas para dar educación de calidad, que tomen lo que consideren positivo de los libros de texto, que se sabe es una herramienta básica para poder educar.

Dijo que como padres de familia, se debe trabajar en equipo en casa, en cuanto a los valores, papá y mamá, o quien esté a cargo de los menores, tienen que atender los temas de los niños, saber que están aprendiendo, cómo se están educando, que se les enseña, con quién se juntan, "hay que involucrarnos en su educación".

Ahora con el uso de la tecnología y redes sociales, “¿qué hacemos con los niños?,- pues les compramos un celular y ellos entran a las redes sociales”, recordemos que en internet y redes sociales se ven muchos temas de sexualidad, de juegos que les dañan el tema emocional, "hay que recordar que los adultos somos lo que ponemos las reglas del juego", los papás deben revisar también esos contenidos.

La diputada destacó que en la entidad ya están por iniciar la distribución, para que estén listos para el inicio de clases, pero reconoció que en otras entidades no será así porque se han amparado, sin embargo destacó, “esperaremos el sentir de la sociedad, si hay movimiento o no, pero desde el Congreso estaremos escuchando las voces, el actuar de la sociedad, insisto, si se entregan o no los libros de texto, lo más importante es la capacidad que tienen los maestros”.

A través de las redes sociales y los medios de comunicación hay mucha incertidumbre y preocupación por los libros de texto que se van a empezar a distribuir, “personalmente estoy preocupada en el tema, por algunos contenidos, ya se pueden checar en las redes, en algunos que tuve oportunidad de revisar, sí algunos, hay cosas que yo no comparto, por ejemplo, estoy en desacuerdo que por incluir una palabra, pretenden hablar de inclusión, cuando lo ideal es promover la aceptación de los otros como son”.

para terminar mencionó que hay que entender y saber, que estos libros fueron diseñados aparentemente con asesoría, se puede decir con el apoyo de maestros, personas que saben del tema educativo, pero finalmente en casa es donde los padres decidirán qué hacer, si están de acuerdo o no que a los niños se les enseñe de sexualidad, entre otros temas.