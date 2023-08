Incorrecta la forma en que se abordan los temas en libros de texto: Tadeo Campagne

El problema de los libros de texto gratuito es de fondo, hay errores gramaticales gravísimos, y se saca la educación en matemáticas, no es posible pensar que este sea el futuro de la educación en México, afirmó Tadeo Campagne, representante de la comunidad LGBT, quien destacó que la forma en que se abordan temas como el feminismo o la diversidad sexual, no es la correcta porque no participaron expertos en el proceso.

Estimó que hay una área conservadora tratando de satanizar el tema con asuntos de la sexualidad con menciones de los subgrupos sociales como la diversidad sexual y el feminismo, y ahí no radica el problema.

Representante de la comunidad LGBTQ+ / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

El verdadero problema está en la sustancia, hoy los libros de matemáticas son de 258 páginas y solo lo van a dejar en 13 y eso si es grave.

Dijo ser partidario siempre de que los temas de sexualidad se traten de manera abierta particularmente con los adolescentes, pues por ejemplo aquí en el estado de Durango, se tiene un alto porcentaje de embarazos en adolescentes, pero el esquema que se utilizan los nuevos libros no es el más correcto, pues se habla de maquetas muy explícitas, y los expertos en estos temas señalan que no abona, sino que solamente se sexualiza a un nivel innecesario la educación.

Imagen ilustrativa | Tadeo Campagne, resaltó que el contenido y el contexto general, son el verdadero problema de estos libros de texto / Foto: Cuartoscuro

“Mi llamado sería a esta área conservadora que trata de satanizar los libros de texto, que por mencionar a la diversidad sexual, a feministas, o usar un lenguaje incluyente, que ese no es el problema, el verdadero problema es de base, hay errores gramaticales, errores ortográficos gravísimos, y no es posible pensar que este es el futuro de la educación en México” dijo.

Tadeo Campagne, resaltó que el contenido y el contexto general, son el verdadero problema de estos libros de texto, y el único acierto que puede haber es que hoy hablan de otros temas, pero también hay que reiterar que no lo están haciendo de la manera correcta, porque no participaron expertos en el proceso.