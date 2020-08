Manifestación de sindicalizados municipales, una cortina de humo: Salum

La manifestación que realizaron personal sindicalizado es una cortina de humo, debido a la denuncia que se presentó hace un par de días ante la Fiscalía Anticorrupción, señaló el ala al de capitalino, Jorge Salum del Palacio.

Indicó que comprende que puede haber retraso en algunas cosas del contrato colectivo, pero en las denuncias hay posibles irregularidades, actos que son distintos.

Adelantó que dentro de pocos días se informará en relación a los comisionados del Sindicato Único de Trabajadores Municipales, donde hay familiares cercanos a la líder, “no nos vamos a dejar llevar por ese tipo de presiones (manifestaciones), esas denuncias son de los trabajadores de las cuales nosotros hacemos eco y presentamos ante la Fiscalía Anticorrupción, las denuncias están sustentadas por declaraciones, no podemos seguir permitiendo los abusos” dijo el alcalde.

Agregó que el Ayuntamiento respeta la vida sindica y la reconocemos como necesaria para ayudar a los trabajadores y realizó un llamado a los trabajadores para no impedir el trabajo municipal, ya que el municipio trabaja para la ciudadanía, “pedirles a los trabajadores que no se dejen llevar por las presiones, vamos a proteger a los trabajadores, no se presten a estas circunstancias”.

De igual forma Salum del Palacio explicó que en este tiempo de pandemia las concentraciones masivas no están recomendadas, y volvió a llamar a los trabajadores a ser prudentes.

Para finalizar dijo que el Ayuntamiento respeta el derecho a la manifestación, pero el acto que se presentó la mañana del jueves en la Unidad Administrativa es sólo es una repuesta a las denuncias donde existen posibles ilegalidades por parte del Sindicato y la Fiscalía Anticorrupción quien determine.