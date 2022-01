Mantener empleos, el mayor reto de restauranteros de Durango en 2022: Canirac

El año 2022 será muy complicado para la industria restaurantera de Durango, ya que la gente no tendrá dinero para gastar, declaro el presidente de la CANIRAC, Miguel Camacho Herrera, quien se pronunció por innovar para no perder fuentes de empleo.

Manifestó que empiezan el año de una manera difícil con una inflación que no se detiene y un constante incremento en los precios de los diferentes insumos que utilizar los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados.

Local No habrá incremento de impuestos en 2022: Salum

Sabemos que vienen alzas en los combustibles, lo cual repercute seriamente en todos los precios de los insumos por menores que estos sean, desde un limón hasta un kilo de carne, lo que provoca una repercusión en las cartas.

Indicó que buscarán mantener los mejores precios para que los comensales puedan acudir a los restaurantes, ya que no tendrán dinero y tenemos que ser muy astutos para poder mantener la fuente de trabajo en donde laboran cientos de duranguenses.

Camacho Herrera, declaró que aún no saben de cuánto pudiera ser los incrementos, sin embargo los que "sí sabemos que en los próximos meses no habrá flujo, a Durango no le fue bien con el presupuesto del gobierno federal, destinaron pocos recursos".

Declaró que viene un periodo de elecciones en donde también habrá cosas pocas favorables, continúan la pandemia, de tal manera que viene un año muy difícil, pero tenemos que seguir trabajando, innovando y evitar la pérdida de empleos.