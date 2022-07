Manuel Valdez Ríos, El Borras, pionero de la operación máster en Durango

*Fue el periodista Nepo Romero quien le impuso el apodo

*Prepararse para dominar las nuevas tecnologías, recomienda a los jóvenes

Proveniente del entonces Distrito Federal hoy Ciudad de México, junto con su familia llegó a la capital duranguense allá por la década de los 60 a los 3 años de edad, para convertirse más tarde en el decano de los operadores de control máster en el mundo de la televisión duranguense, hoy con casi cuatro décadas ininterrumpidas al servicio del Canal de Durango, el Canal 12.

Se trata de Manuel Valdez Ríos, mejor conocido en su medio como “El Borras” por su extraordinario parecido físico con el actor mexicano Guillermo Rivas por el papel que éste desempeño en la serie de televisión Los Beverly de Peralvillo.

De esos personajes poco conocidos por no salir a cuadro, y que sin embargo, desempeña una función fundamental en la producción televisiva, como operador del control máster, que es el centro técnico de la emisión de la programación de un canal.

Cuando su padre, Jorge Valdez Andrade, profesional de la pedicura, supo que en Durango no existía quien diera este servicio, lo vio como gran oportunidad y decidió mudarse en busca de nuevos y mejores horizontes. Fue así como la familia completa, encabezada por los jefes Jorge y Margarita, se asentó aquí y como comenzó esta historia.

Antes de llegar al canal, además de su empleo administrativo en la inspección de policía municipal, Valdez Ríos fue inspector fiscal a los 18 años. Participó en la primera regularización de vehículos americanos que tenía como objetivo fundamental apoyar al campesinado regularizando los automotores para labores del campo.

Terminado el proceso de regularización, regresó con quien lo había recomendado para obtener ese trabajo y agradecerle el favor, Wlfrano Torres, que para entonces ya era director del Canal 12. Al saber que se quedaría desempleado, “El lobo” Wlfrano lo invitó a quedarse en la empresa. “Vete a la torre de transmisión, preguntas por Toribio León, responsable de producción. Qué ahí te enseñen”.

Entonces inició esta cronografía dentro del Canal 12, donde “El borras” suma ya 38 años de servicio ininterrumpido.

Fue camarógrafo y anduvo en la calle reporteando, acompañó en esta labor a Claudio Mercado, a Jorge Esparza Carlo, a Jesús Nevárez Pereda, a Salvador Herrera Torres y entre otros, al profeso Roberto Silva Martínez en deportes.

Trabó sólida amistad con la mayoría de sus compañeros, aunque sus cuatotes, como él los llama, son Jesús Rosales y Alejandro Silva; “los dos ya están jubilados, tienen más de 60 años, ya están viejitos”, señala irónico.

Juana Murga Madrid, es el nombre de su esposa, con la que procreó a sus hijos Gerardo, Jorge que es podólogo, Manolo, conocido como “El mango” y que además también se desempeña como máster en Canal 12, y finalmente Miguel, el menor.

“Me parezco al actor Guillermo Rivas; me caía bien, lo veía en los Beverly de Peralvillo”.

Así responde Manuel Valdez, al ser interrogad sobre el origen de su apodo, sobre el cual detalla que fue precisamente el periodista Nepo Romero quien que le impuso el mote de “El borras”.

Sucedió que Nepo, de los redactores icónicos de El Sol y Diario de Durango, cubría la fuente policiaca y Manuel trabajaba desde muy joven como auxiliar administrativo en la inspección de policía. Le decía el periodista que se parecía mucho al actor y cada vez que lo saludaba: “Ese mi Borras”, y de ahí pal real se le quedó el apodo.

Respecto a los cambios tecnológicos que en este viaje se ha presentado, afirma que le han sentado bien. Admite sin embargo, que al tratarse de tecnologías novedosas donde es necesario tener determinados conocimientos, fue necesaria siempre la capacitación para la modificación del formato analógico a la alta definición, luego de haber comenzado su labor cuando ni los celulares existían.

El cambio a la digitalización está superado, no obstante, la televisión también debe ser de los jóvenes, tienen mucha creatividad y es importante abrir espacios para ellos, opina el entrevistado.

Valdez Ríos no fue podólogo porque no le gustó la profesión cuando se lo propusieron. Pasados los años, se preguntó porque no le hizo caso a su papá. Supone que le pudo haber ido mejor. No obstante aclara preciso: “como me gusta y disfruto lo que hago, en estos más de siete lustros no he trabajando y además me pagan”. De esta forma ilustre el goce que le ha significado su larga trayectoria en la empresa.

Su mejor experiencia en Canal 12 ha sido dar cuenta de los cambios tecnológicos, tras haber iniciado manejando unos casetes gigantes de ¾, hoy el material por amplio que sea se puede conducirse ágilmente en una memoria, manipulable con dos dedos.

“Es increíble”, exclama El borras, al narrar que antes comercial por comercial había que cambiar los cartuchotes. “Hoy no, solamente con un clic y vamos con el siguiente spot”.

Finalmente, recomienda a las nuevas generaciones que se preparen, que asuman con responsabilidad las funciones que les toque desempeñar y si es dentro de la televisión, entender precisamente los cambios vertiginosos que conlleva el tema tecnológico en nuestros días; “por eso, siempre que se preparen y conozcan cosas nuevas y las dominen, por la velocidad de los cambios, a fin de ofrecer calidad a la teleaudiencia”.