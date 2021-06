Marcado retraso de AMD en respuesta a solicitudes de factibilidad: Canadevi

Para el presente 2021, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), pretende la construcción de 3 mil 700 viviendas nuevas, sin embargo, prácticamente a mitad del año, es tiempo que no se tiene respuesta en las solicitudes de factibilidad presentadas ante Aguas del Municipio de Durango (AMD), empresa que carece de recursos para generar infraestructura.

Así lo señaló en entrevista con este matutino Juan Manuel Ayala, dirigente de Canadevi, quien al respecto lamentó que la situación es verdaderamente crítica, porque no existe avance a partir de que AMD se encuentra imposibilitada para atender las solicitudes de factibilidad presentadas por desarrolladoras.

Reiteró que hay solicitudes para construir seis nuevos fraccionamientos y algunas 3 mil 700 viviendas, los más, ubicados en zonas aledañas a áreas habitacionales ya terminadas que contaron con el aval de las autoridades municipales, incluyendo desde luego los dictámenes de factibilidad emitidos por Aguas del Municipio.

Ayala Mercado anotó que ya estamos en el mes de junio y los desarrolladores de vivienda se encuentran aun en espera de una respuesta a las solicitudes formuladas.

Sin recursos AMD para generar infraestructura: Canadevi / Foto: Víctor Blanco | El Sol de Durango

Añadió que el asunto de este rezago comienza a agravarse, cuando es evidente que Aguas del Municipio, presenta severos problemas en sus economía, pues con la recaudación por el pago del servicio, apenas le alcanza para cubrir sueldos y en general, el gasto corriente, de tal forma que está impedido el organismo para generar infraestructura y estar en posición de atender las solicitudes de factibilidad.

La recaudación la utilizan en atender su gasto corriente y no realiza obra, no hay nuevos pozos, no hay nuevos colectores, en fin, infraestructura nueva para atender la demandas de vivienda, que actualmente apenas pasa del 50%, es decir, cuando la ciudad de Durango requiere anualmente 7 mil casas, se construyen poco más de la mitad.

Sin embargo, en 2021 la situación difícil se agudiza, pues ya estamos a medio año y no tenemos respuesta a las solicitudes presentadas ante Aguas del Municipio de Durango, indicó finalmente el entrevistado.