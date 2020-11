[Video ]Mariano Alvarado, ícono del periodismo en Durango

Reportero de El Sol durante casi media centuria, autor de diversas columnas a través de su vida periodística, entre las que destaca sin duda el Tip… Tip, Mariano Alvarado Martínez, quien ha reporteado los últimos diez gobernadores de Durango, aceptó charlar para los lectores del Decano del Periodismo en la entidad y revelar aspectos de su vida personal, de su trayectoria en el ámbito de la comunicación, pero además, aporta nombres de quienes considera, pueden convertirse en mandatario estatal en 2022.

La plática se da en el contexto del aniversario de fundación número 73 de El Sol de Durango, que se cumple precisamente este 2 de noviembre y admite que se siente raro, pues ha efectuado miles de entrevistas, empero, jamás antes había sido entrevistado.

Además, se da cuenta de que él es el decano de periodistas en Durango, lo cual significa viejo y no le hace mucha gracia.

Al periodismo -afirma- le debo muchas satisfacciones.

Mariano Alvarado Martínez nació en el municipio de San Juan del Río un domingo 26 de julio, el mero día de Santa Ana, a las doce del día. Se dice protegido del sol y del destino, porque considera que ha obtenido más de la vida de lo que merece.

Sus papás Pablo Alvarado, albañil, y Manuela Martínez, ama de casa.

Hizo la primaria en San Juan del Río. Incursionó en el magisterio, pero no fue lo suyo, no aguantó a los niños. Duró cinco años en la profesión y la ejerció en lo más recóndito de Pueblo Nuevo, en una época en la que allá muy poco se conocían los vehículos automotores. Él tenía una radio y sin planearlo, cada tarde juntaba decenas de vecinos para escuchar la novela Chucho el roto.

En La Ciudad, Pueblo Nuevo, donde fue su última plaza magisterial, el representante de la Compañía Maderera de Durango, entonces un gran emporio, lo convenció y se hizo cargo de un aserradero durante un par de años. Se creó el ejido y un ejidatario le quitó la chamba.

Fue poco tiempo desempleado. Luego un profe amigo fue electo presidente de San Juan. Lo llevó como secretario municipal y ahí comenzó una faceta en política. Luego se hizo dirigente juvenil del PRI y además de la CNOP. Pretendió ser alcalde de su tierra, pero no le alcanzó.

Entonces, el líder estatal tricolor Maximiliano Silerio, le ofreció la sindicatura. No la aceptó, como tampoco aceptó pronunciarse por el candidato propuesto por Silerio, quien en consecuencia le aconsejó retirarse de la política, porque le explicó que “el político tiene que enseñarse a comer sapos y sin hacer gestos”.

Ya para entonces era corresponsal de El Sol en San Juan del Río. Enviaba reportes esporádicamente.

Había una figura denominada procurador de Asuntos Indígenas, cuyo titular lo llamó para ser subprocurador en la ciudad de Durango. El sueldo tardaba en llegar la primera vez, hasta seis meses. Tuvo que buscar mientras una chamba y Gilberto Niebla, que era jefe de redacción en La Voz de Durango, lo presentó con don Salvador Nava y ahí comenzó el oficio periodístico.

Al hablar de quienes fueron sus compañeros en aquel cotidiano, preocupado menciona que los más “ya están juzgados de la mano de Dios” y enumera: Didier Bracho, Salvador Vázquez, Alfredo Gracia, Julio Carlos Láinez; “de aquella gran División del Norte solamente yo quedo”.

Las condiciones laborales, en las que influyó sobre todo el sueldo, lo llevaron a El Sol de Durango. Comenzó a cubrir la policiaca en el Diario alrededor de un año.

Ya había hecho columna, Noticia Ideal se llamaba su texto. En El Sol inicio con A Pleno Sol firmado con seudónimo por Tecla Veloz.

En el umbral de los 80, bajo la dirección de Daniel Ramos Nava, inició una de las columnas más influyentes: Tip… Tip.

En algunos cinco lustros, Mariano Alvarado ha entrevistado a diez gobernadores, y el primero fue Alejandro Páez Urquídi. De don Armando del Castillo recuerda su agudeza mental y de Maximiliano Silerio sus frases.

Considera que ha sido amigo de todos los mandatarios, aunque particularmente, con afinidad, con amistad, de Silerio y José Ramírez Gamero.

Aquí, recuerda además a Ismael Hernández, con quien se llevó bien a pesar de la diferencia de edades y lo reconoce como el mandatario que más obra ha gestionado para Durango.

Hay que anotar que el entrevistado no canta mal las rancheras. Alguna vez lo invitaron a enrolarse en un grupo musical de Sinaloa como vocalista, pero no lo convencieron.

Dentro del mundo de la farándula, cubrió la nota de Espectáculos para El Sol, sobre todo el rodaje de películas. Dio cuenta de cómo en el cine gringo la escena se repite cuantas veces sea necesario hasta casi perfeccionar. En las cintas nacionales a la primera y vámonos, para ahorrar celuloide.

Luego, de la nota policiaca, menciona la cobertura de la muerte de César “El Chícharo” Meraz, líder campesino. Aclara que no lo mandaron matar y que fue una desgracia lo que lo llevó a perder la vida.

Diez años atrás, en 2010, escribió el libro Más allá del Tip, una recopilación de anécdotas principalmente de su vida periodística, publicado a la par con la inauguración del Edificio OEM, que alberga hoy las instalaciones de El Sol de Durango y Canal 12.

En otro renglón, aclara que en principio que aunque no quisiera, sí fue priista. Era el único partido, no había más para optar. Cuando avanzó la proyección democrática, comenzó a escoger por candidatos y no por colores. Se declara pluripartidista, aunque admite que la mayoría de sus amigos son priistas.

Ya en la parte final de la charla, insertos en el ámbito político, afirma que a muchos y a la vez a nadie la ve piernas de jinete para ser gobernador del Estado. Dice que no hay mucho de donde escoger. Menciona a los que están apuntados en este momento, como José Ramón Enríquez en Morena, de quien subraya que no salió muy bien librado de la presidencia municipal. Luego, Gonzalo Yáñez también quiere y lo demuestra cada vez que escribe de López Obrador, según el titipuchal de flores que le echa al presidente.

Hace una mención aparte. Indica y aclara que sin que sea una preferencia, puede ser Esteban Villegas Villarreal por el PRI.

También dentro del tricolor, trabaja intensamente por ser, Luis Enrique Benítez, de quien subraya que ha levantado un Partido que ya estaba en terapia intensiva.

Al hablar de Acción Nacional se muestra dubitativo. Empero, refiere a Héctor Flores Ávalos. Considera que tiene muchas virtudes, empero, lleva en contra su desarraigo.

Dentro del blanquiazul, enlista también a Jorge Salum.

Sostiene que como el gobernador Aispuro no era del PAN, no tiene gallo; “no se ha escuchado que se diga que el mandatario habrá de impulsar a tal o cual personaje, de tal forma que el panorama es algo confuso”.

Advierte también que se habla de una alianza de facto PRI-PAN, con Esteban Villegas al frente. Posibilidad que no es descabellada.

Y es que afirma categórico que si el PRI o el PAN se van solos en las próximas elecciones, perderán; “si se alían pueden ganar”.

Al cierre de la charla, Mariano Alvarado confiesa que se siente raro al ser entrevistado y a quienes lean la entrevista, pide perdón por si acaso algunos errores ha cometido y que ojalá tengan estómago para aguantar todo el texto, y finalmente, parafrasea a Amado Nervo, con un fragmento del poema En Paz: “Amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida nada me debes, vida estamos en paz”.