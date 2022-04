Marina Vitela impulsa construcción del Centro Logístico del Norte del País

“Llegó el momento de un cambio verdadero en el desarrollo económico de nuestro estado que signifique empleos dignos y bien pagados, que dé certeza y atracción de inversiones productivas que permitan competir en el mercado internacional aprovechando el potencial que tiene Durango en lo forestal, agrícola, ganadera, minera, turística e industrial”, sostuvo la candidata al gobierno estatal por la coalición Juntos Hacemos Durango, Marina Vitela.

Durante el foro - Diálogos del cambio verdadero - con el tema “Economía de transformación”, ante líderes de cámaras empresariales como CCE, CMIC, CANIRAC, COPARMEX, AMMJE, Codedur; además de la Federación de Colegios de Profesionistas (Fecop); ante empresarios, comerciantes, emprendedores y diputados, la aspirante por Morena, PVEM, PT, y RSP, puntualizó las acciones que emprenderá al llegar al gobierno, “porque Durango ya no puede estar limitado en su crecimiento económico, sin conectividad y sin infraestructura competitiva”.

Para ello, habló claro de las acciones a impulsar como la construcción del Centro Logístico del Norte del país, que incluirá el Aeropuerto de carga y descarga en la Laguna, el gasoducto de la zona industrial de Durango, la reactivación del CLID, así como el proyecto de la Presa Tunal II y de Agua Saludable para la Laguna.

La candidata aseveró que para atraer empleos dará seguimiento al corredor T-MEC para impulsar el desarrollo de las empresas de Durango, “porque es momento de apostarle a la conectividad y al intercambio comercial con los países del norte”.

“Seré una gobernadora aliada de los empresarios, que genere confianza, seguridad, certeza jurídica, estímulos y promoción da las inversiones locales, nacionales y extranjeras”, apuntó.

Promoverá el Plan Integral de Infraestructura que incluya mantenimiento, conservación y consolidación de la red de carreteras; además de consolidar actividades económicas de las regiones para darles mayor valor agregado, industrialización y comercialización de productos, la cultura y aprovechando la presencia del cineasta duranguense Juan Antonio de la Riva, se comprometió a impulsar la cinematografía a nivel nacional e internacional.

El empresario Sotero Soto, quien estuvo a cargo de la mesa de la construcción, dijo que este sector está muy lastimado y abandonado, “si un constructor no cobra la estimación, no paga a sus trabajadores, no paga impuestos. En estos tiempos estamos en la lona”.

Finalmente, la candidata Marina Vitela dijo que este tipo de foros están abiertos para recibir las propuestas que son valiosas y que enriquecerán este gran proyecto de transformación y cambio verdadero para Durango.