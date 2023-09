México enfrenta una crisis migratoria, señalan empresarios

"El Gobierno federal no tiene una política migratoria, y hoy se refleja en una crisis humanitaria y de derechos humanos", afirmó Magdalena Gaucín Morales, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Durango, ante el anuncio de la empresa ferroviaria Ferromex de la suspensión temporal de sus trenes por aumento de afluencia de migrantes, que utilizan este medio de transporte para trasladarse la frontera con Estados Unidos.

“Al tema sustancial, al tema de fondo de la migración, el gobierno federal no le ha querido entrar, quisiéramos que la secretaria de gobernación de la cara, y dijera que se está haciendo en el tema de esta crisis migratoria que estamos viviendo”, señaló.

La presidenta del CCE hizo énfasis en que poco se puede decir de la flagrante violación de los derechos humanos de los migrantes, el tema económico que se complica derivado de todo este tipo de situaciones, pasa a un segundo término, pues es muy grave la crisis migratoria en el país.

Asimismo, Magdalena Gaucín Morales puntualizó que el tema de la inversión y la competitividad viene aledaño, porque se desalienta la inversión cuando se están desatendiendo los derechos humanos.

“A a mí me gustaría que este gobierno humanista cómo se dice, atendiera este problema porque es urgente, es una crisis, y si no se ve con una crisis humanitaria, no lo van a poder resolver, el gobierno federal estado evadiendo su responsabilidad en el tema migratorio”.

No se ve una ley migratoria que pueda proteger a todos esos seres humanos, que están padeciendo la falta de una respuesta de un gobierno que presumía que les respetaba y que intervenía por ellos, eso es un tema fundamental en la agenda política, y ya se está viendo que esto también trae consecuencias no sólo en lo social, sino también en lo económico", concluyó.

La empresa Ferromex informó que la suspensión de la actividad de sus trenes, se debe al severo riesgo que corren los migrantes al subir a los trenes de carga, para trasladarse hasta la frontera con Estados Unidos.