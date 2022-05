Miente Paty Flores al asegurar que me prometieron trabajo como embajador: Aispuro

Miente la candidata de Movimiento Ciudadano (MC), Paty Flores Elizondo, al asegurar que me han prometido trabajo como embajador de México en Portugal al término de mi encargo, aseguró tajante el gobernador de Durango José Rosas Aispuro Torres y se manifestó respetuoso del proceso electoral reiterando que las condiciones están dadas para que este 5 de junio la gente salga a votar.

Durante su asistencia al desayuno conmemorativo a la Semana de la Contaduría, el mandatario fue cuestionado sobre declaraciones a cerca de este tema que emitió una de las candidaturas al gobierno estatal.

Aispuro Torres se mostró extrañado, no ante la pregunta de los medios sobre este particular, sino respecto a las aseveraciones que hizo Paty Flores, por lo cual aclaró categóricamente que es mentira y él no tiene ofrecimiento o promesa alguna en el sentido que será nombrado embajador en Portugal cuando concluya su mandato.

"Pregúntenle a ella que diga de donde sacó el dato, porque el gobernador no ha pedido embajadas ni me han ofrecido trabajo, es algo que realmente está fuera de mi conocimiento", puntualizó al negar las aseveraciones que hizo la aspirante por Movimiento Ciudadano.

Se dijo respetuoso de este tipo de declaraciones al calor del proceso electoral, incluso deseó mucha suerte a las y los candidatos que participan de la contienda, asegurando que su gobierno, como ningún otro, ha generado las condiciones de libertad y seguridad para que puedan hacer campaña.

Aispuro Torres puntualizó que no ha habido ni habrá sanción o alguna coacción a aspirantes y ciudadanos; incluso están dadas las condiciones para que el día 5 de junio en Durango la gente salga libremente a votar por aquel candidato o candidata de su preferencia, cerró diciendo.