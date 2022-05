Pelearemos por el fondo de infraestructura nacional: Xóchitl Gálvez

Se va a pelear por el fondo de infraestructura nacional, que en este sexenio fue cortado de tajo, dejando en incertidumbre a comunidades enteras que antes contaban con obra, y hoy tienen miedo de quedar incomunicadas por el mal estado de las carreteras, y la falta de inversión, afirmó Xóchitl Gálvez, senadora de la República por el Partido Acción Nacional (PAN).

“Regreso optimista de la sierra porque la gente recuerda los buenos gobiernos del PAN y del PRI, cuando se construyó la carretera de Durango a Nayarit, hoy desafortunadamente el gobierno de Morena desapareció el fondo de infraestructura que llegó a tener 12 mil millones de pesos, y que hizo posible electrificación, carreteras, y que estaba haciendo posible la carretera a Canoas que se quedó a la mitad, y que en estos tres años de gobierno sólo le han avanzado un kilómetro”, dijo.

Recordó que en la época del gobierno de Vicente Fox, en el de Calderón, y una parte del de Peña, realmente había inversión en la sierra, en electrificación, caminos, agua potable, drenajes, y más, todo se detuvo con el nuevo gobierno federal.

“Hoy me preocupa la condición de la carretera, porque habrá comunidades que quedarán incomunicadas con las próximas lluvias, por ese lado me voy clara de qué hay que pelear con el fondo de infraestructura, me voy clara que la gente va a votar por nosotros, porque recuerdan que con nosotros había buen gobierno”, señaló.

Igualmente es muy preocupante, el actuar de los servidores de la nación, que ejercen presión para que la gente vote con Morena y si no les quitan los programas sociales, “eso le impresionó mucho y le expliqué a la gente que esos programas están en la construcción, y se pagan con el dinero del pueblo, no los paga el presidente de la República”.