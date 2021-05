Mis promesas de campaña son reales: Danielo Hernández

El quinto distrito local, no está pintado de azul, no tiene dueño, la gente ya está cansada de las falsas promesas de todos los diputados que han ganado ese distrito y no cumplen sus promesas de campaña, solo han traído atraso, tenemos colonias y fraccionamientos a tres minutos del Centro Histórico con necesidades similares al medio rural, afirmó el candidato por la alianza "Juntos Haremos Historia" Morena-PT, Danielo Hernández Vela.

Convencido de que este 6 de junio ganará la elección para revertir desde el Congreso del Estado el rezago que viven las familias de la ciudad de Durango, durante la charla, el joven candidato destacó que su inquietud de estar en el Congreso del Estado es porque en esta pandemia de Covid-19, vio las grandes necesidades que viven los duranguenses y por ello se registró en la convocatoria de Morena, para surgir como el candidato al Distrito 05 local.

“Cuando tenemos la vocación de servir a la ciudadanía, lo hacemos aun ejerciendo los medios que se tienen disponibles, el propio patrimonio, nuestra empresa al ver las necesidades de transporte para la ciudadanía, hicimos uso del personal y de los vehículos para trasladar a sus centros de trabajo y hogares de quienes lo necesitan, desde las seis de la mañana se estuvo brindando el servicio”, esto al recordar que durante el confinamiento por la pandemia, su familia decidió poner a disposición los vehículos de su empresa para el traslado de personas.

Local Danielo Hernández legislará para condonar pago de agua y predial a adultos mayores vulnerables “Tengo el compromiso con la ciudadanía y con los partidos Moren y PT, yo no le miento a la población, ni busco la diputación como un modo de vida, quiero cambiar el rezago histórico en el que viven miles de familias del quinto distrito”, destacó.

Danielo Hernández Vela, indicó que como empresario, no está peleado con la ideología del Presidente López Obrador, por el contrario se identifica con él, pues no miente, no roba y no traiciona. “Yo no sé mentir, e incluso me ha generado algunos problemas por decir la verdad, no tengo necesidad de robar y aunque la tuviera no lo haría, los principios inculcados por mis padres Daniel Octavio y Ana Luisa, están bien arraigados”.

Destacó el enorme compromiso que tiene para ganar este próximo 6 de junio, ya que el Distrito 05 fue el único que no se ganó, sin embargo, la gente está desanimada de a quienes históricamente le han confiado la transformación, pues los mantienen en el rezago, por ello ahora Danielo con cambiará las condiciones de vida de todos ellos.

En #Durango nos mueve el amor y la esperanza, para sembrar un futuro de bienestar y transformación para nuestra gente. Vamos por #UnaNuevaEsperanza en el #D5



“No podemos permitir que sigan viviendo en calles de terracería, mala iluminación, falta de agua potable (…) y aclaró que el diputado tiene la obligación de apoyar a la gente de su distrito, simplemente hay que tener la voluntad, hoy se tiene un diputado y un presidente municipal panista que no han tenido voluntad de cambiar las cosas.

Dijo que Danielo como legislador podrá mejorar los servicios públicos con la aprobación del presupuesto de egresos y con gestión, sin embargo los diputados que estuvieron y están en la curul se olvidaron de la responsabilidad que tienen

Brindan apoyo y reconocen impulso de Danielo Hernández

Indicó que va generar leyes con las cuales se apoye a los empresarios, comerciantes y emprendedores par que los recursos verdaderamente lleguen y no se desvíen como ha sucedido.

“Vamos a regular toda la aplicación de los recursos públicos y obligarlos a transparentar lo que se ejerza, las reglas de operación tienen que ser claras, vamos a combatir la corrupción, que los recursos lleguen a quienes más lo necesite, se atenderá el desarrollo económico a la preservación de los empleos.

Danielo quiere hacerlo, dice tener la voluntad y los conocimientos para realizar las cosas / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Con respecto al apoyo a los emprendedores y egresados de las universidades, se buscará que tengan oportunidades de trabajo y evitar que se vayan de su tierra como históricamente ha sucedido.

“Vamos a generar más apoyos para los adultos mayores, apoyar a quienes no puedan trabajar por alguna incapacidad. Mi compromiso es estar al pendiente de las necesidades de la gente, de cumplir mis compromisos, de exigirle al Ayuntamiento que cumpla con su responsabilidad. La gente no entiende por qué sus representantes ya no regresan a cumplir el compromiso que hicieron”, dijo.

Tenemos que cambiar las cosas malas que hay en Durango, Danielo quiere hacerlo, dice tener la voluntad y los conocimientos para realizar las cosas, declaró el también abogado, egresado de la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas de la UJED.