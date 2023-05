Morena Durango reprueba fallo de SCJN que invalida el Plan B

Morena Durango se une al pronunciamiento a nivel nacional que reprueba el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalida la primera parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral, “parece que quieren estar en contra de lo que los legisladores están haciendo”, así lo precisó en rueda de prensa Otniel García Navarro, secretario general del partido en Durango.

Te puede interesar: Morenistas se pronuncian sobre detención de colaborador de Marina Vitela

Advirtió que se puede volver a presentar la iniciativa, pero están convencidos de que la oposición PRI, PAN, y PRD, se están juntando y presionando, como en el tema del INE, o del Tribunal Electoral, por lo que ya se ha manejado que estará el Plan C, que es invitar a todos los mexicanos a que voten por Morena.

La decisión que tomó ayer la Suprema Corte de suspender la primera parte del Plan B fue absolutamente política y pone en riesgo el orden constitucional.



El Plan C, que propone el Pdte. @lopezobrador_ será una realidad y con ello se va a consolidar la Cuarta Transformación. pic.twitter.com/u0a73SBHBL — Otniel García Navarro (@otnielgarcia) May 9, 2023

Explicó, la SCJN decidió que no se discutió adecuadamente ni suficiente, no está hablando de una reforma que iba en contra de la constitución, cuando desde hace mucho se ha discutido la reforma a la constitución en materia electoral, incluso por eso quedó el Plan B, y los legisladores tuvieron la libertad de votar o no hacerlo.

García Navarro, reconoció que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue quien presentó la iniciativa, “porque tiene la facultad”, pero al final los legisladores en mayoría aprueban las leyes, algo que ahora no se está respetando, destacó que hay un buen gobierno de la 4T, un país con estabilidad, a pesar de los esfuerzos del poder judicial de entorpecer la Guardia Nacional y de lo que eligieron los legisladores en materia electoral.

El objetivo de la Cuarta Transformación es garantizar acceso universal y gratuito al sistema de salud. Conferencia matutina https://t.co/D2EVSoSnvB — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 9, 2023

“Nos estamos jugado mucho para los próximos seis años, porque de momento es un país con estabilidad económica, donde el peso se ha fortalecido, con indicadores nacionales con mucha obra”, algunas significativas como el aeropuerto AIFA, el de Tulum, el tren del istmo, la refinería dos bocas y muchas obras de infraestructura, además que hizo frente al Covid-19, con muchas vacunas.

Puntualizó “a quien le corresponde discutir y aprobar las leyes, es justamente al poder legislativo, al Congreso de la Unión y a la cámara de senadores”.