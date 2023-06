Morena la fuerza política más importante del país: Marina Vitela

En Morena vamos a hacer “un llamado a la unidad, porque juntos somos la fuerza política más importante del país, y la primera si lo gramos entre todo el consejo la parte de conciliación, entonces nos va a ir muy con nuestros aspirantes rumbo al 2024”, así lo declaró Alma Marina Vitela Rodríguez militante de Morena y ex candidata a la gubernatura de Durango, esta mañana en el marco de un encuentro con medios de comunicación, por el Día de la Libertad de Expresión.

Sobre la alianza PAN, PRI y PRD, precisamente rumbo al proceso electoral del 2024, indicó “vemos en la alianza opositora, una alianza débil”, controvertida, donde no se definen las reglas claras del camino, no tienen aspirantes definidos, no hay claridad, entonces considero que incluso puede desaparecer.

Al contrario de la alianza opositora, expresó que en el partido se encuentran fortalecidos, y tienen varios perfiles de donde elegir un candidato, porque además “a Morena con cualquier corcholata le ira bien”, y tenemos los mejores perfiles para contender y son los que encabezan las encuestas, además en Morena tenemos un liderazgo importante a nivel nacional, y por ese camino vamos.

Ahora lo que se tiene que hacer es luchar por conservar la unidad, un esfuerzo desde el partido, y aplicar los diferentes métodos para ofrecer piso parejo para los aspirantes, aunque al final todos vamos a caminar de la mano para apoyar al partido y lo que se pueda definir, será el próximo domingo que veremos el orden del día, que se va a plantear y sobre eso vamos a trabajar.

Al ser cuestionada si buscará alguna senaduría u otro cargo público, manifestó “no busco nada, primero es el trabajo”, por eso sigo visitando, sigo recorriendo, y formando los comités de base que son la defensa de la cuarta transformación, entonces lo que hagamos hoy, nos da las posibilidades del triunfo del mañana, pero respecto a lo que va a ser, no lo sé.

Puntualizó “hay que ir a la par de las etapas del partido, no adelantarnos y creo que lo más importante, es el proceso presidencial”, atender lo que el partido decida y los diferentes grupos se pongan de acuerdo, eso es lo correcto.