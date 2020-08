¡Mucho ojo! Se podría multar a quienes no porten cubrebocas

Existe la posibilidad que se sancione económicamente a las personas que no porten el tapabocas, esto derivado del acuerdo administrativo que se desprende del Pacto de Responsabilidad Social que emitiera el ejecutivo del estado.

El alcalde Jorge Salum del Palacio, previo a la instalación del módulo Covid en la Plaza de Armas, señaló que existe la posibilidad de la sanción económica a las personas que no acaten dicha disposición, sin embargo el municipio ha optado por facilitar el tapabocas a quienes no cuenten con este y de reincidir se sancionará con trabajo comunitario, más no recaudatoria.

“La sanción no debe ser la motivación para que las personas acaten las medidas”, dijo el edil capitalino, quien hizo hincapié en que estos días se analizará el actuar de la sociedad y de ahí poder partir para cambiar o modificar las sanciones estipuladas.

Agregó que el módulo Covid regresó debido al semáforo epidemiológico, el cual es de color rojo para Durango, ante ello se continuará con los protocolos para facilitar las medidas de higiene, se repartirá tapabocas, y se orientara a los ciudadanos que es una medida obligatoria.

Salum del Palacio invitó a la ciudadanía a visitar el Micrositio Covid, lugar virtual en donde se especifica cómo se han invertido los cerca de 40 millones de peso en la pandemia, dicho recurso proviene de ahorros en gasto y no afecta el plan anual de trabajo, “hemos ahorrado principalmente en combustible, contratación de seguros, hace unos días arrendamos 100 patrullas y pagaremos menos que la administración pasada por 60”.

Para finalizar llamó a los duranguenses a no hacer caso omiso de las recomendaciones sanitarias y usar el tapabocas.