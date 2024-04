Mujeres duranguenses agradecen apoyo de Tarjeta madre

Durango, Dgo (OEM).- Durante la supervisión que realizó el gobernador Esteban Villegas para que la Tarjeta Madre llegue a todas las mujeres del estado, algunas beneficiarias le expresaron su agradecimiento, ya que durante años no contaron con estrategias como esta que viene a mejorar la economía de sus familias.

Por su parte la beneficiaria, Virginia Reséndiz Rosales, destacó que “Es un apoyo que está muy bien porque nos ayuda, es la primera vez que recibo algo, sí nos va a servir porque como yo trabajo en el tianguis a veces saco y a veces no, y conmigo viven mis 6 hijos, me va a beneficiar mucho, gracias a Esteban Villegas”.

Maribel Andiola , detalló, “No me lo esperaba hasta después que fueron, nos buscaron y nos anotaron, estoy contenta, me va a servir para gastos de la casa, y lo que vaya saliendo porque mi hijo y mi papá dependen de mí, mi papá es pensionado pero no se completa, yo creo que a todos los que nos la dieron nos va a servir de mucho; está muy completa la tarjeta, muchas gracias al Gobernador por los beneficios, nos va a ayudar porque es muy caro lo médico y hay gente que no tiene la oportunidad de atenderse”.

María del Socorro Pérez González, enfatizó que “Es la primera vez que tengo acceso a este tipo de apoyos, muchas gracias al Gobernador por su apoyo, confiamos en él porque sí cumplió lo que prometió, ya con los descuentos que nos hagan nos va a rendir más nuestro dinero, todo va a estar mejor; somos cuatro personas en mi casa y dos dependen de mí, esto es una ayuda para la economía porque está subiendo la luz, el agua, todo, y gracias a Dios nos tocó la ayuda de este programa”.