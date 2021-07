10% de los alumnos sin comunicación virtual durante ciclo escolar 2020-2021

COMARCA LAGUNERA, Dgo. (OEM).-Concluye este viernes 9 de julio el ciclo escolar 2020-2021 que fue de 190 días, se tuvo una matrícula inscrita de 172 mil alumnos, pero ante la situación de la pandemia, al inicio el contacto virtual fue con un 90% de los alumnos, pero en los últimos meses la comunicación fue del 70%.

Al respecto el subsecretario de Educación en la Laguna, Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, explicó que, debido a la contingencia sanitaria tuvieron tres parámetros, la primera fue la comunicación sostenida que al final del ciclo fue del 70%; la comunicación intermitente de un 20% y la comunicación nula que fue de un 10%.

Reiteró que la matricula inscrita fue de 172 mil alumnos en los 11 municipios de la región lagunera de Durango, donde 17 mil 200 no se tuvo comunicación virtual, debido a diversas circunstancias, que pueden ser que al estar en comunidades muy alejadas el internet no llega o por otras, y el otro 20 %, la comunicación fue intermitente, es decir, que se tenía en ocasiones comunicaciones y en otras veces no.

Con base a lo anterior, dijo, “Desde hace poco más de un año que nos enfrentamos a una situación histórica de salud, lo cual nos deja un gran reto, pues nos obliga a replantear y redoblar esfuerzos para estar en comunicación y acercarnos más con los padres de familia para que sus hijos estudien, debido a que es un derecho consagrado en la Constitución mexicana que tienen todos los niños y jóvenes que es su derecho a la educación”.

Expuso que este viernes concluye el ciclo escolar, pero la propuesta de la Secretaría de Educación Pública para el ciclo 2021-2022 que será de 200 días, los niños ingresarán el 30 de agosto de este año para concluir el 28 de julio del 2022, sin embargo, se iniciaron unas mesas de negociación que las encabeza el secretario Educación Rubén Calderón Luján, quien siendo muy consciente y empático ante el planteamiento que hacen las organizaciones sindicales para ver si hay la oportunidad aquí en la Laguna como zona metropolitana, donde se ajustó un calendario diferente al propuesto por parte de la Federación, lo cual, de alguna manera tiene ciertas implicaciones, es el planteamiento que hizo muy puntual la sección 35 y la 44 del SNTE, pero se está dialogando y negociando y en los próximos días veremos las conclusiones de dichas mesas de trabajo.

¿Cómo hacerle para que se regularicen los niños que tuvieron comunicación nula?, respondió, “Precisamente es muy importante la evaluación diagnóstica en el cual en primera instancia debemos de medir el aspecto socio-emocional, pero también el rendimiento académico y a partir de ello al inicio del ciclo y hasta la conclusión de la primera fase de evaluación que va a ser en noviembre, todo este tiempo de nivelación de apoyo y acompañamiento a los alumnos será un gran reto que hoy como nunca en la historia tenemos, pero si necesitamos de todos los actores de los tres órdenes de gobierno, los padres de familia, nuestras maestras y maestros y sobre todo los mismos alumnos, para poder recuperar lo que se ha perdido”, concluyó.