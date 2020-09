Adeuda el Gobierno federal más de 90 mdp del fondo Minero a Cuencamé

CUENCAMÉ DGO. (OEM). -El Gobierno Federal a través del programa denominado el Fondo Minero, le adeuda al municipio de Cuencamé por este rubro, más de 90 millones de pesos autorizados de los programas de los años 2017 y 2018.

Lo anterior lo dio a conocer la presidenta municipal Luly Martínez, al participar en el programa la Grilla Llanera de El Sol de Durango, donde señaló que se logró rescatar un remanente del programa del fondo minero del 2017, mismo que fue con el que se construyeron algunas obras de pavimentación en Velardeña, así como algunos domos en algunas otras comunidades del norte de este municipio, pero aún quedan pendientes dijo la alcaldesa, aproximadamente 90 millones de pesos del mismo fondo minero del 2017 y 2018, los cuales estamos en espera de que se reúna el comité y lograr bajar este recurso que sería de gran ayuda para 10 proyectos que ya se tienen en la zona de Emiliano Zapata, Nazareno, San Ángel y Colonia Oriente del sur de este municipio.

Dijo reconocer la presidenta municipal, que a un año de gobierno aún falta mucho por cumplir en los compromisos que realizará en la campaña del 2019, recalcando que sabía perfectamente a la problemática que se enfrentaba, pero nunca se pensó que pudiera llegar una pandemia a frenar completamente todo, así como también que se le tuvieran que destinar recursos económicos a este fuerte problema, dejando muchos proyectos en el camino por la falta de recursos económicos arrebatados por el Covid-19.

Se dijo confiada Luly Martínez, en qué en los dos años restantes de su administración pueda cumplir los compromisos que faltan, pero sobre todo poder atender las múltiples necesidades que se tienen en la 52 comunidades de este municipio, recalcando que su compromiso de ser una mujer gestora lo ha estado cumpliendo al pie de la letra, no se ha cansado ni se cansarán -dijo- de seguir tocando puertas en todas las dependencias del gobierno Estatal y federal, por qué un municipio definitivamente no puede sólo atender todas las necesidades de su gente.

Se le cuestionó sobre su experiencia al haber sido diagnosticada como positiva del Covid-19, reconociendo qué hubo discriminación y marginación por parte de la ciudadanía al saber que ella se encontraba en su domicilio y que era un caso positivo, teniendo datos de que incluso taxistas no se querían acercar a esa zona porque sabían que ella estaba contagiada, lamentando que la ciudadanía se comporte de esta manera, me queda claro- dijo- “que nadie se contagia por gusto, todos estamos expuestos a que en cualquier momento podamos contraer este virus, gracias a Dios y al Señor de Mapimí mi hijo el mayor y su servidora, logramos salir de este problema de salud con muy pocos síntomas, pero también sabemos de la lamentable pérdida de vidas de vecinos y amigos qué no han logrado superar este problema de salud, y eso es muchísimo más lamentable”, señalo.

Finalizó la plática con la Grilla Llanera, reconociendo la primera edil de Cuencamé, un gran apoyo del gobernador del estado José Rosas Aispuro Torres, a quién lo reconoció como un gobernador municipalista, qué no da preferencia por el partido político, sino que atiende a todos por igual y brinda el apoyo sin restricción alguna.