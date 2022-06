Afecta crisis económica a comerciantes de tianguis dominical en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –"La situación económica que se vive en ese momento en México, Durango y por supuesto en la región de los llanos, le está pegando a los llamados comerciantes informales del tianguis dominical, ya que las ventas han bajado mucho en las últimas semanas, al grado que hay comerciantes que no hacen ni la “Cruz” con la primera venta del día" así lo señaló Verónica Berumen encargada del tianguis dominical.

Te recomendamos: Busca Ayuntamiento de Vicente Guerreo mantener ordenado tianguis del auto

Verónica Berumen, encargada de los sanitarios y líder de los vendedores del tianguis dominical, reconoció que tienen varias semanas que las ventas han bajado considerablemente, ya que hay comerciantes que le han manifestado que no hicieron ni la llamada Cruz, es decir que no hicieron ni una venta en el día, y eso ha sido durante varias semanas “sí hay gente, vienen las familias, pero se la pasan dando vueltas y no hacen compras”.

Agregaron los vendedores, que la temporada de la pandemia los dejo económicamente muy afectados, puesto que por mucho tiempo no pudieron trabajar, cuando se les informa que ya puede ir retomando las actividades salieron nuevamente tratando de recuperar las perdidas, algo que será prácticamente imposible porque las ventas son muy bajas, no pierden la fe de seguir asistiendo, mientras tenga presencia ciudadana ellos continuaran poniendo sus vendimias, porque hay esperanza en que la economía de las familias se recupere, pero reiteran, ahorita pasan momentos muy difíciles ante las bajas ventas.

Local Empresarios duranguenses están presentes en el Tianguis Turístico 2022

Por lo regular la mayoría de los comerciantes son personas que acuden a diferentes barrios y comunidades de la región de los llanos para llevar sus puestos de vendimia, y en toda la región es lo mismo, las ventas son muy bajas, un día se vende un poco más y otros no hacen la Cruz, pero sin embargo no dejan de acudir a los tianguis con la esperanza de que la situación económica sea diferente y sus ventas sean mucho mejores, porque la final del día solo buscan tener algo de ganancias para seguir manteniendo a sus familias, “los tianguistas de una u otra manera somos generadores de circulación económica, ahorita la situación es muy difícil pero logramos que la ciudadanía salga cuando menos a comprar algo mínimo, pero hay movilidad, y eso siempre dejara alguna ganancia para alguien”, aseguraron.